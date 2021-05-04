Одесские медики сделали тревожное заявление насчет индийского штамма коронавируса в Украине

В Одесской области во время общего тестирования медики зарегистрировали новый штамм коронавируса. Возможно вариант инфекции является индийским.

Об этом сообщил главный санврач Одесчины Виталий Гончаров.

По его словам, чтобы точно определить тип вируса, требуется провести исследования в столичной лаборатории.

Санврач считает, что не стоит исключать печально известной версии "короны" из Индии.

Новый коронавирусный штамм включает в себя сразу две мутации, усложняющие ответ иммунной системы организма.

Отметим, что штамм коронавируса из Индии считается одним и самых опасных для всех возрастных групп. В то же время, он более заразен и менее восприимчив к вакцинам.

Напомним, что 3 мая штамм "индийского" коронавируса, подтвердился у польского дипломата, которого накануне эвакуировали из Индии.