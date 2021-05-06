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Четвер, 06.05.2021
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В половині України тепло і сухо, в іншій - дощі і грози: синоптики дали прогноз погоди на четвер

В половині України тепло і сухо, в іншій - дощі і грози: синоптики дали прогноз погоди на четвер
00:21 Сьогодні Телеграф

6 травня о Україні через присутність циклонів місцями очікуються дощі з грозою.

Про це 5 травня у своєму прогнозі повідомила синоптик Наталія Діденко.

Незважаючи на дощі, на сході, південному сході і в Дніпрі буде переважати суха погода.

На західному і північному напрямку, а також в центрі буде від +12 до +17 градусів.

На півдні і сході повітря нагріється до +17 +22 градусів.

Вітер буде західний і помірний.

карта

Столицю 6 травня зустріне дощова погода з грозою. Повітря охолоне до +14 +16 градусів.

У Харкові та Дніпрі хмарність очікується протягом усього дня. Опадів не буде. Вдень очікується від +18 до +20 градусів.

У Львові протягом усього дня погода буде похмурою. Вночі йтиме сильний дощ, який до ранку повинен ослабнути, а до середини дня і зовсім закінчитися. Температура вдень буде від +14 до +16 градусів.

В Одесі ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка збережеться до самого вечора. Проте опадів не очікується. Повітря нагріє до +17 +19 градусів.

 погода 

Нагадаємо, що раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні в травні.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
Перегляди: 41

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Погода, Прогноз погоды.
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