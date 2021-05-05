Стало відомо, чому росіяни, які незаконно бували в Криму, намагаються потрапити в Україну

Через 7 років після окупації українського Криму російські зірки, які свідомо порушили наше законодавство, незаконно відвідавши півострів, тепер активно намагаються відвідати Україну.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів глава Державної прикордонної служби нашої держави Сергій Дейнеко.

Чиновник не розкрив, як саме вони відстежують росіян-порушників, посилаючись на держтаємницю. З того, що можна озвучувати в ЗМІ, відомо, що прикордонники працюють зі всілякими видами інформації, з базами даних і соцмережами.

"У своєму бажанні перекрити доступ в Україну для таких небажаних осіб ми не шкодуємо ні часу, ні своїх очей. Переглядаємо тисячі записів в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. Ми робимо це дуже наполегливо і будемо робити і надалі", - говорить Дейнеко.

Цікаво, що російські артисти знають, що порушили закон, виступаючи в українському Криму, але все одно продовжують прориватися до нас з гастролями. За словами головного прикордонника України, роблять вони це, думаючи, що українські охоронці кордону про поїздку на півострів не в курсі.

Нагадаємо, незважаючи на те, що ще в квітні міністр оборони РФ Сергій Шойгу урочисто оголосив про відвід військ від кордону з Україною, процес цей виконали лише частково. Техніка Росії все ще у наших кордонів.