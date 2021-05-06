За добу в Україні померла рекордна за травень кількість хворих коронавірусом: свіже зведення

В Україні станом на четвер, 6 травня, зафіксовано 6038 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, в тому числі захворіла 271 дитина і 113 медпрацівників.

Про це повідомляє міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці в соцмережі Facebook в четвер вранці.

Також за минулу добу в Україні:

госпіталізовані - 1849 осіб;

летальних випадків - 374;

одужала - 14 351 особа;

здійснено тестувань за добу - 72 373 (в тому числі методом ПЛР – 36 945, методом ІФА – 12 460, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 968);

24 494 людини щеплено проти COVID-19 за добу 5 травня.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м.Київ (622), Донецькій (599), Харківській (544), Дніпропетровській (543) та Рівненській (403) областях.

Зафіксована за минулу добу кількість летальних випадків в Україні стала найбільшою з початку місяця. В останній раз близьке число загиблих було 29 квітня:

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 2 097 024 особи;

одужали посилання - 1 711 709 осіб;

летальних випадків - 45 451;

проведено ПЛР-тестів - 9 555 109;

Від початку прищеплювальної кампанії в Україні щеплено 783 812 осіб, з них отримали 1 дозу - 783 810 людей, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 419 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Станом на 5 травня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 519 165 осіб.

Як повідомлялося, в середу, 5 травня, Держкомісія ТЕБ та НС прийняла рішення, згідно з яким відразу три регіони України покидають "червону" зону карантину.