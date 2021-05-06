За добу в Україні померла рекордна за травень кількість хворих коронавірусом: свіже зведення

В Україні станом на четвер, 6 травня, зафіксовано 6038 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, в тому числі захворіла 271 дитина і 113 медпрацівників.
Про це повідомляє міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці в соцмережі Facebook в четвер вранці.
Також за минулу добу в Україні:
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м.Київ (622), Донецькій (599), Харківській (544), Дніпропетровській (543) та Рівненській (403) областях.
Зафіксована за минулу добу кількість летальних випадків в Україні стала найбільшою з початку місяця. В останній раз близьке число загиблих було 29 квітня:
За весь час пандемії в Україні:
Станом на 5 травня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 519 165 осіб.
Як повідомлялося, в середу, 5 травня, Держкомісія ТЕБ та НС прийняла рішення, згідно з яким відразу три регіони України покидають "червону" зону карантину.