Сразу три региона Украины покидают "красную" зону карантина

На фоне возможного перехода Черкасской области в "красную" зону, в среду, 5 мая, состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, по результатам которого в Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях с 6 мая отменяют красную зону карантина из-за коронавируса.

Об этом сообщил в Telegram-канале Олег Немчинов.

Так, полуночи четверга, 6 мая, отменяется "красная" зона из-за коронавируса в Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областей.

По словам министра, Харьковская и Хмельницкая области переходят в "желтую" зону, а на территории Черниговской области вводится "оранжевый" уровень противоэпидемиологических мероприятий.

Как сообщал "Телеграф", несмотря на спад третьей волны коронавируса Covid-19 в Украине и снижение количества выявленных новых случаев заболевания, страна официально потеряла из-за болезни уже более 45 тысяч человек. При этом на утро среды, 5 мая, в Украине зарегистрировали 2 576 человек с коронавирусом.