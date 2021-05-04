"Красных" зон в Украине станет больше: где ухудшилась ситуация с коронавирусом

В большинстве областей Украины ситуация с коронавирусом оставляет желать лучшего. На фоне выходе Черновицкой, Одесской и Львовской областей из "красной зоны", из которой они тут же попали в "желтую", "покраснеть" может Черкасская область.

Такой вывод можно сделать из данных Минздрава, опубликованных во вторник, 4 мая.

Так, в этой области эпидситуация по коронавирусу превышает допустимые 100% на 46,1%. Также количество выявленных случаев превышает допустимые 20% в среднем за последние три дня (с 1 по 3 мая) включительно на 3,66%. Также наблюдается и превышение уровня госпитализаций (более 60%) – 63,1% и 60,3% в первые два дня мая.

Отметим, что на данный момент в "красной" зоне по коронавирусу находятся:

Житомирская

Запорожская

Полтавская

Сумская

Харьковская

Хмельницкая

Черниговская

В "оранжевой" зоне:

Волынская

Днепропетровская

Донецкая

Кировоградская

Луганская

Ровенская

Тернопольская

Черкасская

В "желтой" зоне:

Киев

Винницкая

Закарпатская

Ивано-Франковская

Киевская

Львовская

Николаевская

Одесская

Херсонская

Черновицкая

Как сообщал "Телеграф", на вторник, 4 мая, в Украине зафиксировали 2472 новых случая коронавирусной болезни. В частности, заболели 122 ребенка и 22 медработника.