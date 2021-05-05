Число тяжелых больных COVID-19 в Украине снова растёт после спада на праздниках: свежая сводка

В местах тестирования украинские медики зарегистрировали 2 576 человек с коронавирусом.

Об этом 5 мая говорится в отчете СНБО.

Отметим, что в предыдущие несколько дней число тяжелых больных несколько упало и вчера было на уровне 1,3 тысяч, сегодня же оно снова возросло.

Согласно данным Минздрава с прошлого утра в стране:

в больницу попали 1 671 украинец,

161 пациент скончался,

болезнь побороли 7 728 человек,

29 154 гражданина прошли ковид-тест.

С начала пандемии в Украине заболели 2,09 млн украинцев, а умерли чуть более 45 тысяч пациентов, вылечиться удалось 1,69 млн граждан.

За 24 часа в стране фиксировали больше всего больных:

405 - на Харьковщине,

в Донецкой области 287 граждан,

"корону" подхватили 216 человек из Одесской области,

в Днепропетровской области 213 украинцев заразились,

177 людей получили положительный ковид-тест в Черкасской области.

С начала вакцинации в стране ее прошли почти 760 тысяч человек.

Напомним, что ученые выявили связь между коронавирусом и чрезвычайно редким заболеванием, которое вызывает паралич и сопровождается воспалением серого и белого веществ в спинном мозге.