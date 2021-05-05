Число тяжелых больных COVID-19 в Украине снова растёт после спада на праздниках: свежая сводка

В местах тестирования украинские медики зарегистрировали 2 576 человек с коронавирусом.
Об этом 5 мая говорится в отчете СНБО.
Отметим, что в предыдущие несколько дней число тяжелых больных несколько упало и вчера было на уровне 1,3 тысяч, сегодня же оно снова возросло.
Согласно данным Минздрава с прошлого утра в стране:
С начала пандемии в Украине заболели 2,09 млн украинцев, а умерли чуть более 45 тысяч пациентов, вылечиться удалось 1,69 млн граждан.
За 24 часа в стране фиксировали больше всего больных:
С начала вакцинации в стране ее прошли почти 760 тысяч человек.
Напомним, что ученые выявили связь между коронавирусом и чрезвычайно редким заболеванием, которое вызывает паралич и сопровождается воспалением серого и белого веществ в спинном мозге.