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Среда, 05.05.2021
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Число тяжелых больных COVID-19 в Украине снова растёт после спада на праздниках: свежая сводка

Число тяжелых больных COVID-19 в Украине снова растёт после спада на праздниках: свежая сводка
08:31 Сегодня Телеграф

В местах тестирования украинские медики зарегистрировали 2 576 человек с коронавирусом.

Об этом 5 мая говорится в отчете СНБО.

Отметим, что в предыдущие несколько дней число тяжелых больных несколько упало и вчера было на уровне 1,3 тысяч, сегодня же оно снова возросло.

Согласно данным Минздрава с прошлого утра в стране:

  • в больницу попали 1 671 украинец,
  • 161 пациент скончался,
  • болезнь побороли 7 728 человек,
  • 29 154 гражданина прошли ковид-тест.

С начала пандемии в Украине заболели 2,09 млн украинцев, а умерли чуть более 45 тысяч пациентов, вылечиться удалось 1,69 млн граждан.

За 24 часа в стране фиксировали больше всего больных:

  • 405 - на Харьковщине,
  • в Донецкой области 287 граждан,
  • "корону" подхватили 216 человек из Одесской области,
  • в Днепропетровской области 213 украинцев заразились,
  • 177 людей получили положительный ковид-тест в Черкасской области.

С начала вакцинации в стране ее прошли почти 760 тысяч человек.

Напомним, что ученые выявили связь между коронавирусом и чрезвычайно редким заболеванием, которое вызывает паралич и сопровождается воспалением серого и белого веществ в спинном мозге.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Коронавирус, Covid-19.
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