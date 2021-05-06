Топ-олігархи України за рік примножили багатства в рази, витіснивши Порошенка (свіжий рейтинг Forbes)

Статки ста найбагатших українців зросли за рік на 42%, до 44,5 млрд доларів США. Очолили ж рейтинг-2021 Рінат Ахметов, Віктор Пінчук і Костянтин Жеваго.

Список ста найбагатших людей України опублікував журнал "Forbes Україна".

Так, статки Ахметова зросла в 2,7 рази з $2,8млрд до $7,6млрд.

Активи Пінчука збільшилися з $1,4 млрд до $2,5 млрд.

Активи Жеваго збільшилися з $1,1 млрд до $2,4 млрд.

Стан Ігоря Коломойського оцінили в $1,8 млрд (+0,8 млрд доларів за порівнянні з 2020 р), Геннадія Боголюбова - в $1,7 млрд (+0,5 млрд доларів), Олександра і Галини Герег - в $1,7 млрд (+0,4 млрд доларів).

Петро Порошенко став багатшим на $0,2 млрд, його активи оцінюються в $1,6 млрд. Однак він все одно опустився в рейтингу Forbes з третього на сьоме місце.

За ним зі статком у $1,4 млрд іде Вадим Новинський.

Дев'яте місце рейтингу зайняв Олександр Ярославський з $820 млн.

Замикає десятку найбагатших українців Юрій Косюк, - його статки склали $780 млн.

Сотня найбагатших за рік оновилася на 21%: 14 учасників потрапили в неї вперше, а їх загальний стан перевищує $3 млрд.

Серед нових учасників, в тому числі Віктор Медведчук ($620 млн), Олександр Конотопський ($340 млн), Олександр Косован ($235 млн), Катерина Костерева ($190 млн), Микола Удянський ($180 млн).

Як повідомлялося, на початку квітня журнал Forbes опублікував щорічний рейтинг мільярдерів, в якому "засвітилися" семеро українців.