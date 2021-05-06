В Україні залишилося тільки три "червоних" зони (карта)

Станом на четвер, 6 травня, в Україні в "червоній" зоні карантину у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу Covid-19 залишилися тільки три області, в "помаранчевій" - сім.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Так, "червоними" залишаються Сумська, Полтавська та Запорізька області.

У "помаранчевій" зоні знаходяться такі області: Волинська, Тернопільська, Житомирська, Черкаська, Кіровоградська, Донецька і Луганська.

Решта областей, а також Київ, віднесені до "жовтої" зоні карантину.

Як повідомлялося, в Україні станом на 6 травня зафіксовано 6038 нових випадків COVID-19.