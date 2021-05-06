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Четвер, 06.05.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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В Україні залишилося тільки три "червоних" зони (карта)

В Україні залишилося тільки три "червоних" зони (карта)
Оновлено 12:46 Сьогодні Телеграф

Станом на четвер, 6 травня, в Україні в "червоній" зоні карантину у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу Covid-19 залишилися тільки три області, в "помаранчевій" - сім.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Так, "червоними" залишаються Сумська, Полтавська та Запорізька області.

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У "помаранчевій" зоні знаходяться такі області: Волинська, Тернопільська, Житомирська, Черкаська, Кіровоградська, Донецька і Луганська.

Решта областей, а також Київ, віднесені до "жовтої" зоні карантину.

Як повідомлялося, в Україні станом на 6 травня зафіксовано 6038 нових випадків COVID-19.

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
Перегляди: 50

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Области, Коронавірус, Covid-19, Мапа, Червона зона, помаранчева зона.
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