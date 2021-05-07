Яке свято 7 травня: народні прикмети і заборони

У п'ятницю, 7 травня, вшановується пам'ять святих мучеників Євсевія, Сави, Єлизавети і 40 інших.
Євсевій жив за часів правління гонителя християн, римського імператора Діоклетіана. Він і ще 40 осіб були заарештовані за віру в Христа і кинуто до в'язниці. Коли вони відмовилися приносити жертву ідолам, то були піддані тортурам. Мучеників били розпеченими залізними прутами, а після - їм відрубали голови.
На Русі вважалося, що до 7 травня необхідно було закінчити посів вівса. Говорили: "Прийшов Євсій - в цей день вівса отсій". У народній свідомості святий Євсій вважається покровителем польових робіт.
Щоб урожай вівса був на славу, господині готували спеціальний "вівсяний стіл", де подавалися всі страви, приготовані з вівса (хліб або млинці з вівсяної муки, вівсяне печиво, вівсяна каша).
Народні прикмети 7 травня
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