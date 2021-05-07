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П'ятниця, 07.05.2021
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Яке свято 7 травня: народні прикмети і заборони

Яке свято 7 травня: народні прикмети і заборони
00:01 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay

У п'ятницю, 7 травня, вшановується пам'ять святих мучеників Євсевія, Сави, Єлизавети і 40 інших.

Євсевій жив за часів правління гонителя християн, римського імператора Діоклетіана. Він і ще 40 осіб були заарештовані за віру в Христа і кинуто до в'язниці. Коли вони відмовилися приносити жертву ідолам, то були піддані тортурам. Мучеників били розпеченими залізними прутами, а після - їм відрубали голови.

На Русі вважалося, що до 7 травня необхідно було закінчити посів вівса. Говорили: "Прийшов Євсій - в цей день вівса отсій". У народній свідомості святий Євсій вважається покровителем польових робіт.

Щоб урожай вівса був на славу, господині готували спеціальний "вівсяний стіл", де подавалися всі страви, приготовані з вівса (хліб або млинці з вівсяної муки, вівсяне печиво, вівсяна каша).

Народні прикмети 7 травня

  • Якщо день видався дощовим, то на землі краще не працювати і нічого не садити, інакше буде багато бур'яну.
  • Золотий захід говорить про те, що в найближчі дні опадів не буде.
  • Якщо за прикметою 7 травня сонячні хмари потемніли - передбачається гроза.
  • Білі і чорні віночки навколо зірок - прикмета, яка говорить про те, що піде дощ.
  • Народжені 7 травня наділені хорошим здоров'ям і даром перемагати зло. Носити їм слід рубін.

Що не можна робити 7 травня

  • У цей день жінкам заборонено ревнувати своїх обранців - вважається, що 7 травня погані думки можуть реалізуватися в життя.
  • Не рекомендується готувати з пшеничного борошна - будуть проблеми зі шлунком.
  • Не варто приймати важливі рішення, підписувати папери 7 травня.

Нагадаємо, що 9 травня в Україні святкують День матері. Що це за свято - читайте тут.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
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Свята, Прикмети, Традиції.
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