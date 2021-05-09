Інтерес падає з кожним роком: стало відомо, скільки українців шанують День перемоги 9 травня

В Україні з кожним роком все менше українців цікавляться святом "День перемоги" 9 травня і шанують пам'ять загиблих.

Про це йдеться в результатах опитування КМІС.

Згідно з даними дослідження в квітні 2021 найпопулярнішими в країні є Пасха (72%) і Різдво Христове (63%). Водночас найменш популярними є День праці (12%) і День Конституції України (14%).

У свою чергу День Перемоги святкує третина громадян, за популярністю (30%).

Так, в ТОП найпопулярніших свят в Україні входять:

свято Пасхи - 72%,

свято Різдва Христового - 63%,

святкування Нового року - 55%,

свято Дня Незалежності - 37%,

свято Міжнародного Жіночого дня - 34%.

День Перемоги тим часом з 2011 року тільки втрачає популярність, з 50% до 30% - в поточному році.

Нагадаємо, що 8 травня Український інститут національної пам'яті представив новий відеоролик, створений в рамках проекту "Війна і міф".