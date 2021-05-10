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Погода продовжить випробовувати Україну: синоптик дала прогноз на найближчі дні

Погода продовжить випробовувати Україну: синоптик дала прогноз на найближчі дні
23:29 Пн, 10 Травень 2021 Телеграф

11 травня в Україні потеплішає і всі заморозки розчиняться в теплій повітряній масі. 

Про це 10 травня в своєму прогнозі повідомила синоптик Наталія Діденко. 

У вівторок протягом дня в більшій частині країни температура буде від +17 до +22 градусів.

Найхолодніше буде в Криму та Дніпрі, від +12 до +16 градусів.

Циклон принесе дощі на сході і півдні країни.

У Києві буде сонячно і без опадів. Повітря нагріється до +21 +23 градусів.

погода

У середу, 12 травня, дощі накриють всі області окрім західних.

Температури від +14 до +17 очікують на півночі, в центрі і на сході.

На півдні ж і заході буде від +17 до +19 градусів в середньому. Найтепліше в Ужгороді від +22 до +24 градусів.

У Києві випадуть невеликі опади. Повітря охолоне до +15 +17 градусів.

мапа

У четвер, 13 травня, дощі принесе на всі території країни, крім Запоріжжя та Херсона з Сімферополем.

Температури +16 +19 градусів очікуються на півночі, в центрі та заході. На півдні і Закарпатті буде повітря буде теплий, від +18 до +21 градусів. Найтепліше в Луганську, Запоріжжі та Донецьку, від +21 до +23 градусів.

У Києві пройде дощ з грозою. Температура повітря очікується від +17 до +19 градусів.

карта погоди

Опади в п'ятницю збережуться на тих же територія, що і в четвер.

Найтепліше буде на півдні та сході, від +23 до +27 градусів.

На півночі і в центрі буде прохолодніше, повітря втримається на рівні +20 +22 градусів.

На заході буде від +16 до +20 градусів.

У Києві дощ не припиниться. Вдень повітря нагріється до +20 +22 градусів.

карта 

Нагадаємо, що в Одесі 1 травня офіційно стартував курортний сезон: тепер до кінця вересня на міських пляжах чергуватимуть рятувальники.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
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Украина, Погода, Прогноз погоды.
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