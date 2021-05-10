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Понеділок, 10.05.2021
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Без "червоних" зон, але з обмеженнями: в яких регіонах України зараз найжорсткіший карантин (карта)

Без "червоних" зон, але з обмеженнями: в яких регіонах України зараз найжорсткіший карантин (карта)
13:46 Сьогодні Телеграф

В Україні ряд областей покинули "червону" зону і тепер більшість регіонів "жовті", попри це в країні залишилося аж цілих 8 "помаранчевих" зон.

Про це йдеться в звіті Міністерства охорони здоров'я по областям країни 10 травня.

Згідно з даними карти епідемзон "Телеграфа", в "помаранчевій" зоні знаходяться: 

  • Волинська обл.,
  • Житомирська обл.,
  • Тернопільська обл.,
  • Черкаська обл.,
  • Луганська обл.,
  • Донецька обл.,
  • Кіровоградська обл.,
  • Миколаївська обл.

мапа

Варто не забувати, що інші регіони знаходяться в "жовтій" зоні, яка передбачає певний перелік обмежень:

  • знаходиться на вулиці без паспорта або іншого документа для посвідчення особи,
  • залишати своє місце самоізоляції,
  • проводити масові заходи за участю більш як 1 людини на 4 кв. м. або із заповненою вище половини,
  • відвідувати навчальні заклади при тому, що більша частина учнів на самоізоляції,
  • стороннім особам відвідувати установи соцзахисту.

"Помаранчева" ж зона, включаючи заборони "жовтої" забороняє: 

  • проводити масові заходи з більш ніж 20 людьми,
  • роботу місць розміщення, крім готелів,
  • працювати розважальним закладам вночі,
  • планові госпіталізації в медустановах,
  • працювати спортзалах і установам культури,
  • приймати нові зміни в дитячих таборах.

Нагадаємо, що 10 травня в країні продовжує падати кількість людей з "короною". За добу зареєстрували 2817 осіб.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
Перегляди: 89

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Украина, Карантин.
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