Без "червоних" зон, але з обмеженнями: в яких регіонах України зараз найжорсткіший карантин (карта)

В Україні ряд областей покинули "червону" зону і тепер більшість регіонів "жовті", попри це в країні залишилося аж цілих 8 "помаранчевих" зон.

Про це йдеться в звіті Міністерства охорони здоров'я по областям країни 10 травня.

Згідно з даними карти епідемзон "Телеграфа", в "помаранчевій" зоні знаходяться:

Волинська обл.,

Житомирська обл.,

Тернопільська обл.,

Черкаська обл.,

Луганська обл.,

Донецька обл.,

Кіровоградська обл.,

Миколаївська обл.

Варто не забувати, що інші регіони знаходяться в "жовтій" зоні, яка передбачає певний перелік обмежень:

знаходиться на вулиці без паспорта або іншого документа для посвідчення особи,

залишати своє місце самоізоляції,

проводити масові заходи за участю більш як 1 людини на 4 кв. м. або із заповненою вище половини,

відвідувати навчальні заклади при тому, що більша частина учнів на самоізоляції,

стороннім особам відвідувати установи соцзахисту.

"Помаранчева" ж зона, включаючи заборони "жовтої" забороняє:

проводити масові заходи з більш ніж 20 людьми,

роботу місць розміщення, крім готелів,

працювати розважальним закладам вночі,

планові госпіталізації в медустановах,

працювати спортзалах і установам культури,

приймати нові зміни в дитячих таборах.

Нагадаємо, що 10 травня в країні продовжує падати кількість людей з "короною". За добу зареєстрували 2817 осіб.