Без "червоних" зон, але з обмеженнями: в яких регіонах України зараз найжорсткіший карантин (карта)

В Україні ряд областей покинули "червону" зону і тепер більшість регіонів "жовті", попри це в країні залишилося аж цілих 8 "помаранчевих" зон.
Про це йдеться в звіті Міністерства охорони здоров'я по областям країни 10 травня.
Згідно з даними карти епідемзон "Телеграфа", в "помаранчевій" зоні знаходяться:
- Волинська обл.,
- Житомирська обл.,
- Тернопільська обл.,
- Черкаська обл.,
- Луганська обл.,
- Донецька обл.,
- Кіровоградська обл.,
- Миколаївська обл.
Варто не забувати, що інші регіони знаходяться в "жовтій" зоні, яка передбачає певний перелік обмежень:
- знаходиться на вулиці без паспорта або іншого документа для посвідчення особи,
- залишати своє місце самоізоляції,
- проводити масові заходи за участю більш як 1 людини на 4 кв. м. або із заповненою вище половини,
- відвідувати навчальні заклади при тому, що більша частина учнів на самоізоляції,
- стороннім особам відвідувати установи соцзахисту.
"Помаранчева" ж зона, включаючи заборони "жовтої" забороняє:
- проводити масові заходи з більш ніж 20 людьми,
- роботу місць розміщення, крім готелів,
- працювати розважальним закладам вночі,
- планові госпіталізації в медустановах,
- працювати спортзалах і установам культури,
- приймати нові зміни в дитячих таборах.
Нагадаємо, що 10 травня в країні продовжує падати кількість людей з "короною". За добу зареєстрували 2817 осіб.