Готуємося до тестування: в які дні пройдуть ЗНО з усіх предметів і коли будуть результати (інфографіка)

В Україні наближається час проведення Зовнішнього незалежного оцінювання.

Цього року основна сесія буде проходити з 21 травня по 15 червня, а додаткова - з 29 червня по 16 липня.

"Телеграф" вирішив скласти пам'ятку учням, в якій наводить дати проведення тестування з усіх предметів.

Бажаючим пройти тестування в 2021 році дали вибір, здавати українську мову або українську мову і літературу.

Обов'язковим предметом для здачі також буде математика. Ще один предмет можна вибрати зі списку, куди входять:

іноземна мова (англійська, іспанська, німецька або французька);

історія України;

фізика;

біологія;

географія.

Про результати основної сесії буде повідомлено не пізніше 30 червня, а додаткової - 25 липня.

Як повідомлялося раніше, українським учням дали можливість вибирати між ЗНО та ДПА.