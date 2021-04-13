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Вівторок, 13.04.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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Випускникам дали можливість вибирати між держатестацію і ЗНО: що це значить
Випускникам дали можливість вибирати між держатестацію і ЗНО: що це значить

Випускникам дали можливість вибирати між держатестацію і ЗНО: що це значить

Випускникам дали можливість вибирати між держатестацію і ЗНО: що це значить
Оновлено 19:12 Сьогодні Телеграф

Верховна Рада дала можливість випускникам вибирати варіант оцінки їх знань після закінчення повної загальної середньої освіти для здобуття відповідного документу - Зовнішнє незалежне тестування (ЗНО) або державну підсумкову атестацію.

Парламент схвалив відповідний законопроект №5014, про що можна дізнатися з онлайн трансляції засідання Верховної Ради.
"За" проголосували 298 парламентаріїв. Передбачається, що таким чином вдасться зменшити ризики захворювання коронавірусом.

У Києві та Чернігівській області взяли важливе рішення про проведення пробного ЗНО

Відзначимо, раніше профільний комітет рекомендував ВР схвалити цей законопроект за основу і в цілому.

Як повідомляв "Телеграф", раніше стало відомо, що китайською вакциною від коронавірусу CoronaVac, яку почали поставляти в регіони в понеділок, 12 квітня, будуть прищеплювати тих, хто буде безпосередньо брати участь в організації ЗНО.

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Наталія Гурковская
Автор: Наталія Гурковская Редактор стрічки новин
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ЗНО, Україна, Випускники, держатестація.
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