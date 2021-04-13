Випускникам дали можливість вибирати між держатестацію і ЗНО: що це значить

Верховна Рада дала можливість випускникам вибирати варіант оцінки їх знань після закінчення повної загальної середньої освіти для здобуття відповідного документу - Зовнішнє незалежне тестування (ЗНО) або державну підсумкову атестацію.

Парламент схвалив відповідний законопроект №5014, про що можна дізнатися з онлайн трансляції засідання Верховної Ради.

"За" проголосували 298 парламентаріїв. Передбачається, що таким чином вдасться зменшити ризики захворювання коронавірусом.

Відзначимо, раніше профільний комітет рекомендував ВР схвалити цей законопроект за основу і в цілому.

Як повідомляв "Телеграф", раніше стало відомо, що китайською вакциною від коронавірусу CoronaVac, яку почали поставляти в регіони в понеділок, 12 квітня, будуть прищеплювати тих, хто буде безпосередньо брати участь в організації ЗНО.