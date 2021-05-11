Росія може вторгнутися в Україну з 5 напрямків: оприлюднена карта

Російська Федерація для вторгнення в Україну може використовувати кілька напрямків. За словами глави СБУ Івана Баканова, основних шляхів п'ять.

Про це чиновник розповів на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпека країни".

Повідомляється, що перший напрямок - Сіверський, який ставить під удар Сумський та Чернігівський регіони. В СБУ кажуть, що вторгнення може також статися через Харківську область (Слобожанський), або Донбас (Донецький).

За словами Баканова, четвертий напрям - Південнобугський: військові Росії можуть піти на Одеську область. Останній, п'ятий фактор ризику - Кримський напрямок. Якщо Росія почне вторгнення тут, то під ударом опиняться Херсонська область і все азово-чорноморське узбережжя України.

Нагадаємо, з кожним роком в Україні зростає ринок приватних військових технологій, і це не може не радувати, оскільки без сучасної зброї неможливо захистити країну від агресії.