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Висока смертність і майже рекордне число одужань: свіже зведення COVID-19 в Україні на 12 травня

Висока смертність і майже рекордне число одужань: свіже зведення COVID-19 в Україні на 12 травня
08:51 Ср, 12 Травень 2021 Телеграф

В українських центрах тестування за минулий день зареєстрували 4538 людей з "короною".

Про це йдеться в звіті РНБО за 12 травня. 

Відзначимо, що при стабільному зниженні захворюваності смертність впала незначно і залишається в середньому на одному рівні за останній час.

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При цьому число видужань зросла вдвічі до майже рекордних значень, які в останній раз були в кінці квітня.

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Згідно з даними звіту РНБО за добу:

  • в лікарні потрапили 1 349 громадян,
  • померли 356 людей,
  • вилікувалися 19 766 українців,
  • 71 383 за добу провели тестів.

З початку української пандемії COVID-19 в країні заразилися понад 2,12 млн, померло 46,9 тисячі громадян, а вилікувалося 1,79 млн українців. 

З початку минулої доби в країні найбільше людей з "короною" знайшли в: 

  • Києві - 627 громадян,
  • 471 житель Рівненщини,
  • на Полтавщині 380 осіб,
  • 356 людей підхопили COVID в Донецькій області,
  • позитивний ковід-тест отримали 345 харків'ян.

Зі старту кампанії вакцинації в країні її пройшли понад 882 тисячі громадян.

Нагадаємо, що раніше Максим Степанов попередив українців про симптоми індійського штаму "корони".

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
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Украина, Коронавирус, Covid-19.
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