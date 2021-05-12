Висока смертність і майже рекордне число одужань: свіже зведення COVID-19 в Україні на 12 травня

В українських центрах тестування за минулий день зареєстрували 4538 людей з "короною".
Про це йдеться в звіті РНБО за 12 травня.
Відзначимо, що при стабільному зниженні захворюваності смертність впала незначно і залишається в середньому на одному рівні за останній час.
При цьому число видужань зросла вдвічі до майже рекордних значень, які в останній раз були в кінці квітня.
Згідно з даними звіту РНБО за добу:
З початку української пандемії COVID-19 в країні заразилися понад 2,12 млн, померло 46,9 тисячі громадян, а вилікувалося 1,79 млн українців.
З початку минулої доби в країні найбільше людей з "короною" знайшли в:
Зі старту кампанії вакцинації в країні її пройшли понад 882 тисячі громадян.
Нагадаємо, що раніше Максим Степанов попередив українців про симптоми індійського штаму "корони".