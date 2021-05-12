Висока смертність і майже рекордне число одужань: свіже зведення COVID-19 в Україні на 12 травня

В українських центрах тестування за минулий день зареєстрували 4538 людей з "короною".

Про це йдеться в звіті РНБО за 12 травня.

Відзначимо, що при стабільному зниженні захворюваності смертність впала незначно і залишається в середньому на одному рівні за останній час.

При цьому число видужань зросла вдвічі до майже рекордних значень, які в останній раз були в кінці квітня.

Згідно з даними звіту РНБО за добу:

в лікарні потрапили 1 349 громадян,

померли 356 людей,

вилікувалися 19 766 українців,

71 383 за добу провели тестів.

З початку української пандемії COVID-19 в країні заразилися понад 2,12 млн, померло 46,9 тисячі громадян, а вилікувалося 1,79 млн українців.

З початку минулої доби в країні найбільше людей з "короною" знайшли в:

Києві - 627 громадян,

471 житель Рівненщини,

на Полтавщині 380 осіб,

356 людей підхопили COVID в Донецькій області,

позитивний ковід-тест отримали 345 харків'ян.

Зі старту кампанії вакцинації в країні її пройшли понад 882 тисячі громадян.

Нагадаємо, що раніше Максим Степанов попередив українців про симптоми індійського штаму "корони".