Буде теплішати, але не без дощів: синоптики дали прогноз погоди на четвер

13 травня в сторону України принесе циклон Kai, в результаті майже у всіх областях, крім східних пройдуть дощі.

Про це в своєму прогнозі 12 травня повідомила український синоптик Наталія Діденко.

Більш рясними опади будуть на заході країни. Вони також можливо пройдуть у Вінниці та Житомирі.

Потепління очікується на сході країни і на півдні, а також на Дніпропетрівщині, де повітря нагріє до +19 +22.

В інших областях країни протягом дня буде від +15 до +19 градусів.

У столиці України опади малоймовірні. Повітря вдень буде нагріватися до +15 +18 градусів.

При цьому, протягом 16-17 травня на сході країни температури зростуть до +30 градусів.

Карта: УГМЦ

Нагадаємо, що раніше синоптики дали прогноз погоди на тиждень.