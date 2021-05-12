В Україні перекроять карту трьох міст: що про це відомо

Сьогодні, 12 травня, на засіданні Кабінету міністрів прийняли рішення про те, що три українських міста змінять свої кордони (дивись карти).

Так, згідно з рішенням міністрів, свою територію збільшать місто Миргород Полтавської області (площу збільшать на 1398,91 га) і Соснівка Львівської регіону, яке стане більше на 102,5924 га.

Розширить свої межі на 2326,0000 га і місто Іллінці Вінницької області.

Нагадаємо, Російська Федерація для вторгнення в Україну може використовувати кілька напрямків. За словами глави СБУ Івана Баканова, основних шляхів п'ять. Карту того, звідки наша держава може підстерігати небезпека від сусіда-агресора, представили на Всеукраїнському форумі з безпеки. На жаль, напасти можуть не тільки з боку РФ.