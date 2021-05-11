Россия может вторгнуться в Украину с 5 направлений: обнародована карта

Российская Федерация для вторжения в Украину может использовать несколько направлений. По словам главы СБУ Ивана Баканова, основных путей пять.

Об этом чиновник рассказал на Всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны".

Сообщается, что первое направление - Сиверское, которое ставит под удар Сумской и Черниговский регионы. В СБУ говорят, что вторжение может также произойти через Харьковскую область (Слобожанское), либо Донбасс (Донецкое).

По словам Баканова, четвертое направление Южногбугское из Преднистровья: военные России могут пойти на Одесскую область. Последний, пятый фактор риска - Крымское направление. Если Россия начнет вторжение здесь, то под ударом окажутся Херсонская область и все азово-черноморское побережье Украины.

Напомним, с каждым годом в Украине растет рынок частных военных технологий, и это не может не радовать, поскольку без современного оружия невозможно защитить страну от агрессии. Об этом для проекта #БизнесТелеграф рассказал Артем Вьюнник, со-основатель компании "Атлон Авиа", которая разрабатывает дроны, в частности, для нужд ВСУ.