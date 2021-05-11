Скачать
Вторник, 11.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
К нападению готовился основательно: появились фото боеприпасов казанского стрелка
К нападению готовился основательно: появились фото боеприпасов казанского стрелка
Медведчука хотят арестовать и подозревают в госизмене: подробности от ГПУ
Медведчука хотят арестовать и подозревают в госизмене: подробности от ГПУ
Первому олигарху приготовиться? СМИ сообщили об обысках в доме Медведчука
Первому олигарху приготовиться? СМИ сообщили об обысках в доме Медведчука
Россия может вторгнуться в Украину с 5 направлений: обнародована карта
Россия может вторгнуться в Украину с 5 направлений: обнародована карта

Россия может вторгнуться в Украину с 5 направлений: обнародована карта

Россия может вторгнуться в Украину с 5 направлений: обнародована карта
15:22 Сегодня Телеграф

Российская Федерация для вторжения в Украину может использовать несколько направлений. По словам главы СБУ Ивана Баканова, основных путей пять.

Об этом чиновник рассказал на Всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны".

Сообщается, что первое направление - Сиверское, которое ставит под удар Сумской и Черниговский регионы. В СБУ говорят, что вторжение может также произойти через Харьковскую область (Слобожанское), либо Донбасс (Донецкое). 

По словам Баканова, четвертое направление Южногбугское из Преднистровья: военные России могут пойти на Одесскую область. Последний, пятый фактор риска - Крымское направление. Если Россия начнет вторжение здесь, то под ударом окажутся Херсонская область и все азово-черноморское побережье Украины.

Напомним, с каждым годом в Украине растет рынок частных военных технологий, и это не может не радовать, поскольку без современного оружия невозможно защитить страну от агрессии. Об этом для проекта #БизнесТелеграф рассказал Артем Вьюнник, со-основатель компании "Атлон Авиа", которая разрабатывает дроны, в частности, для нужд ВСУ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 227

Все по теме:

СБУ, Угроза РФ, Иван Баканов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Радоница 2021: что нужно знать о поминальном дне (инфографика)
02 Исчезнувший на несколько дней "врач Навального" рассказал, что с ним произошло: в это сложно поверить (видео)
03 Неизвестные устроили кровавую бойню в гимназии в Казани (видео)
04 В сеть попало фото задержанного стрелка, устроившего бойню в Казани
05 Расстрел школьников в Казани: что известно о нападавших
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Стрелка никто не остановил: появилось видео, как Ильназ Галявиев заходил в гимназию
Стрелка никто не остановил: появилось видео, как Ильназ Галявиев заходил в гимназию
Во мне проснулся монстр: казанский стрелок рассказал, зачем пошел убивать детей (видео 18+)
Во мне проснулся монстр: казанский стрелок рассказал, зачем пошел убивать детей (видео 18+)
Новая волна войны на Ближнем Востоке: почему ситуация в Секторе Газа накалилась до предела
Новая волна войны на Ближнем Востоке: почему ситуация в Секторе Газа накалилась до предела
8-летняя Мила Маханец и Паша Пай воссоединились через месяц после скандала (фото)
8-летняя Мила Маханец и Паша Пай воссоединились через месяц после скандала (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь