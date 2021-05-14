Яке свято 14 травня: народні прикмети і заборони

У п'ятницю, 14 травня, відзначається день пам'яті пророка Єремії (в народі - Веремій), другого з чотирьох найбільших пророків, про яких згадується в Старому Завіті.
Народився Єремія біля Єрусалима, а його пророча діяльність почалася в 15 років, коли було найбурхливіше правління Іудейського царства. Зображуючи майбутнє іудеям рабство царю вавилонському, пророк надів на шию дерев'яне, а після і залізне ярмо. Після передбачення, що вавилонський цар спустошить єгипетську землю і знищить в ній іудеїв, Єремія був убитий своїми ж земляками.
Також цей день прозвали Запрягальником - на Русі як раз в ці дні починалася оранка і відразу за нею посів. Також вважається, що Веремій самого недбайливого на роботу з дому міг погнати: "На Веремія і лінива соха в поле виїжджає".
За звичай 14 травня зацвітає агрус. На Веремія проводилася велика кількість посівних робіт, а щоб урожай вийшов хороший, дивилися за погодними прикметами.
Народні прикмети 14 травня
Що не можна робити 14 травня
Раніше "Телеграф" опублікував календар найважливіших церковних свят на найближчі місяці.