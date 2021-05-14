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П'ятниця, 14.05.2021
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Яке свято 14 травня: народні прикмети і заборони

Яке свято 14 травня: народні прикмети і заборони
00:01 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay

У п'ятницю, 14 травня, відзначається день пам'яті пророка Єремії (в народі - Веремій), другого з чотирьох найбільших пророків, про яких згадується в Старому Завіті.

Народився Єремія біля Єрусалима, а його пророча діяльність почалася в 15 років, коли було найбурхливіше правління Іудейського царства. Зображуючи майбутнє іудеям рабство царю вавилонському, пророк надів на шию дерев'яне, а після і залізне ярмо. Після передбачення, що вавилонський цар спустошить єгипетську землю і знищить в ній іудеїв, Єремія був убитий своїми ж земляками.

Також цей день прозвали Запрягальником - на Русі як раз в ці дні починалася оранка і відразу за нею посів. Також вважається, що Веремій самого недбайливого на роботу з дому міг погнати: "На Веремія і лінива соха в поле виїжджає".

За звичай 14 травня зацвітає агрус. На Веремія проводилася велика кількість посівних робіт, а щоб урожай вийшов хороший, дивилися за погодними прикметами.

Народні прикмети 14 травня

  • Хмарна погода в цей день - зима прийде рано і буде дуже морозною.
  • Якщо сонце при сході ясне, то й літо буде таким же.
  • Вечірня роса - на гарну погоду на наступний день.
  • Народженим 14 травня буде протегувати доля. Носити їм слід рубін.

Що не можна робити 14 травня

  • Не можна 14 травня позичати зерна і насіння - врожаю не буде.
  • У цей день заборонено лінуватися.
  • Наші предки не рибалили і не їли рибу 14 травня, вірячи в те, що так можна позбутися дару мови.

Раніше "Телеграф" опублікував календар найважливіших церковних свят на найближчі місяці.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
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