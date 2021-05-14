У п'ятницю в Україну прийде майже літня спека і грозові дощі: прогноз синоптиків

В Україні 14 травня очікується тепла погода.

Про це 13 травня повідомила в своєму прогнозі синоптик Наталія Діденко.

На сході країни буде тепліше всього, там очікується температура від +24 до +28 градусів.

У Запоріжжі і Дніпрі повітря нагріється від +22 до +26 градусів.

На більшій частині територій країни повітря нагріється до +19 +22 градусів.

У той же час на заході країни повітря буде від +17 до +22 градусів.

Дощі очікуються на заході, півночі, Вінниці та Одесі, а також частково в Черкасах і Кропивницького.

В інших областях буде суха погода.

У столиці погода буде дощовою з температурою до +20 градусів.

Карта: УГМЦ

Нагадаємо, що українські синоптики озвучили прогноз погоди в Україні до кінця тижня.