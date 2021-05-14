У п'ятницю в Україну прийде майже літня спека і грозові дощі: прогноз синоптиків

В Україні 14 травня очікується тепла погода.
Про це 13 травня повідомила в своєму прогнозі синоптик Наталія Діденко.
На сході країни буде тепліше всього, там очікується температура від +24 до +28 градусів.
У Запоріжжі і Дніпрі повітря нагріється від +22 до +26 градусів.
На більшій частині територій країни повітря нагріється до +19 +22 градусів.
У той же час на заході країни повітря буде від +17 до +22 градусів.
Дощі очікуються на заході, півночі, Вінниці та Одесі, а також частково в Черкасах і Кропивницького.
В інших областях буде суха погода.
У столиці погода буде дощовою з температурою до +20 градусів.
Карта: УГМЦ
Нагадаємо, що українські синоптики озвучили прогноз погоди в Україні до кінця тижня.