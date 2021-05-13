Сів відразу після зльоту: в Херсоні здійснив аварійну посадку вертоліт з Разумковим на борту

Сьогодні, 13 травня, в аеропорту Херсона аварійну посадку здійснив вертоліт, в якому перебував глава Верховної Ради Дмитро Разумков.

Про НП з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляє видання "Цензор.НЕТ".

Відомо, що повітряне судно було змушене сісти відразу ж після зльоту близько 16:00.

За попередніми даними, у вертольота був несправний двигун. На щастя, ніхто не постраждав.

Відзначимо, що спікер ВРУ знаходився в Херсоні в рамках робочої поїздки разом зі спікером Сейму Литви Вікторією Чміліте-Нільсен.

На вертольоті Разумков повинен був повернутися до столиці. Але після НП він їде до Києва на автомобілі.

Раніше "Телеграф" писав про те, що спікер Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував скандальні витівки нардепів з фракції "Слуга народу".