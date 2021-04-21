Разумков пристыдил Тищенко и Гетманцева, которые стали героями скандалов

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на сегодняшней пресс-конференции в Луцке прокомментировал недавние выходки нардепов из фракции "Слуга народа". Об этом передает "Интерфакс-Украина".

По словам Разумкова, ему стыдно за поведение Николая Тищенко, который, несмотря на карантин, устроил скандальную вечеринку в закрытом отеле в честь дня рождения жены.

Также спикер сказал, что "Слуга народа" должна взять на себя ответственность за нецензурные слова главы парламентского комитета по вопросам финансов Даниила Гетманцева в адрес журналистки Сони Кошкиной, которая раскритиковала вечеринку Тищенко и поездку нардепа Евгения Шевченко к президенту Беларуси.

Невзирая на то, что сам Разумков не оскандалился, он попросил прощение за всех коллег и повторился, что ему за них стыдно.

"Людям должно быть стыдно за свои неправильные поступки, так делать нельзя", - считает спикер Рады.

Напомним, фракция "Слуга народа" соберется на онлайн-заседание в четверг, 22 апреля. Среди прочих вопросов обсудят скандальные ситуации, связанные с нардепами Николаем Тищенко и Евгением Шевченко.