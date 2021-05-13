Під Печерським судом, де слухають справу Медведчука, сталася бійка (відео)

Сьогодні, 13 травня, під Печерським судом Києва, де розглядають справу підозрюваного в держзраді нардепа ОПЗЖ Віктор Медведчука, сталася бійка за участю активістів.

Як повідомляє Телеграм-канал Perepichka News, активісти розгорнули плакат "Медведчук підарешт", після чого спробували штурмувати будівлю суду.

Після невдалої спроби прорватися всередину, трапився конфлікт з поліцією. Втім, обійшлося без НП: копи домоглися того, що провокаційний плакат прибрали.

Нагадаємо, в той час, як в Печерському районному суді Києва проходить засідання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному у державній зраді народному депутату і голові політради партії ОПЗЖ Віктору Медведчуку, ЗМІ опублікували запис нібито його телефонної розмови з тодішнім заступником керівника адміністрації президента РФ Володимиром Островенко.