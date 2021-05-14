Не тільки санкції: РНБО із Зеленським всерйоз взялися за телебачення

В ході чергового засідання РНБО, яке відбулося в п'ятницю, 14 травня, було піднято питання про українське телебачення.

Сьогодні було прийнято рішення про необхідність побудови загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі під назвою Multiplex MX-7. Планується, що телемережа повинна покрити не менше 95% території країни до кінця 2021 року, повідомляється на офіційному сайті Президента.

Відзначається, що Multiplex MX-7 транслюватиме 12 незакодований ТВ-каналів (державні телекомпанії і "Суспільне мовлення"). До трансляції допускатимуться комерційні канали за результатами конкурсу Національною радою з питань телебачення і радіомовлення.

Реалізація проекту планується здійснити шляхом отримання кредиту під державні гарантії в обсязі 490 мільйонів грн.

Нагадаємо, що на цьому засідання РНБО були введені проти кримінальних авторитетів.