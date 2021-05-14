Удар по злочинцям і топ-чинам часів Януковича і Порошенка: РНБО запроваджує нові санкції

В ході чергового засідання РНБО, яке відбулося в п'ятницю, 14 травня, санкції були введені проти понад 500 "злодіїв в законі", понад 100 кримінальних авторитетів.

Про це у відеозверненні за підсумками засідання розповів президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні ми зробили все, щоб кількість злодіїв в законі в Україні дорівнювала нулю", - написав він.

За його словами, більшість злодіїв (в цілому 557) зараз вже не в Україні, а кількість їх в країні зменшилася з 34 до 17.

Крім того, за словами Зеленського, в ході засідання розглядалося питання державних земель і будинків в Конча-Заспі і Пущі-Водиці, якими за часів попереднього президента Петра Порошенка за дуже символічну плату почали користуватися колишні судді, прокурори, правоохоронці, митники і податківці. Йдеться, зокрема, і про міністрів часів побіжного президента Віктора Януковича - Дмитра Табачника та Раїсу Богатирьову.

Як повідомляв "Телеграф", засідань РНБО не було до цього, починаючи з 23 квітня.