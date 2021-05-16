Третій тиждень після Пасхи: народні прикмети і заборони

За православним церковним календарем, в 2021 році на 16 травня випадає третій тиждень після Пасхи. У цей день вшановують пам'ять святих жінок-мироносиць, а також відмічається народне свято - Тимофій і Мавра, або Мавра Молочниця.

Мироносиці - мужні жінки, які стали свідками страждань, смерті і воскресіння Ісуса Христа. Саме їм першим з'явився воскреслий Ісус. Саме слово "міpоносиці" означає "носять миро": в ніч Воскресіння Хpистова ці жінки поспішали до гpобy Господню з миpой (пахощами) в pyках, щоб за звичаєм розлити його на тіло покійного. День Жінок-мироносиць є загальним жіночим святом.

Також 15 травня вшановують пам'ять мучениці Маври і її чоловіка - мученика Тимофія.

Тимофій і Мавра жили в кінці 3 століття. Подружжя було розп'ято після того, як Тимофій був звинувачений у поширенні християнської віри і зберіганні богослужбових книг. Дізнавшись про арешт чоловіка, Мавра відкрито визнала себе християнкою і висловила бажання розділити страждання зі своїм чоловіком.

Цей день в народі ще називають Маврою Молочницею. Вважалося, що саме 15 травня корови приносять найсмачніше і густе молоко.

Народні прикмети 15 травня

Багато роси на світанку - до погожих днів. Її відсутність говорить про прихід дощів.

Солов'ї заспівали перед Маврою - весна зацвіте дружно.

Якщо в цей день гуси та качки махають крилами, обов'язково намахають бурю.

Народжені 16 травня мають здатність добре готувати і від народження мають відмінне здоров'я. Носити їм слід хризоліт або турмалін.

Що не можна робити 15 травня

Чоловікам не рекомендується працювати в саду і на городі в цей день - урожай буде небагатим.

Не слід в цей день байдуже ставитися до молока: якщо проллєте - в будинок прийде біда. Тому краще не пити його і не використовувати при готуванні.

Не можна в цей день плакати - в життя може увірватися смуток.

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