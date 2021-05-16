Третій тиждень після Пасхи: народні прикмети і заборони

За православним церковним календарем, в 2021 році на 16 травня випадає третій тиждень після Пасхи. У цей день вшановують пам'ять святих жінок-мироносиць, а також відмічається народне свято - Тимофій і Мавра, або Мавра Молочниця.
Мироносиці - мужні жінки, які стали свідками страждань, смерті і воскресіння Ісуса Христа. Саме їм першим з'явився воскреслий Ісус. Саме слово "міpоносиці" означає "носять миро": в ніч Воскресіння Хpистова ці жінки поспішали до гpобy Господню з миpой (пахощами) в pyках, щоб за звичаєм розлити його на тіло покійного. День Жінок-мироносиць є загальним жіночим святом.
Також 15 травня вшановують пам'ять мучениці Маври і її чоловіка - мученика Тимофія.
Тимофій і Мавра жили в кінці 3 століття. Подружжя було розп'ято після того, як Тимофій був звинувачений у поширенні християнської віри і зберіганні богослужбових книг. Дізнавшись про арешт чоловіка, Мавра відкрито визнала себе християнкою і висловила бажання розділити страждання зі своїм чоловіком.
Цей день в народі ще називають Маврою Молочницею. Вважалося, що саме 15 травня корови приносять найсмачніше і густе молоко.
Народні прикмети 15 травня
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