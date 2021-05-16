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Неділя, 16.05.2021
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Все ще тепло, але з дощами: якою буде погода в Україні 16 травня

Все ще тепло, але з дощами: якою буде погода в Україні 16 травня
00:14 Сьогодні Телеграф

В Україні в неділю все ще буде по-літньому тепло, але жителям південних і західних областей не варто виходити з дому без парасольок.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Як повідомляють синоптики, найбільш прохолодно буде на Заході України, там температура повітря вдень буде на рівні +17 ... + 21 градуса за Цельсієм.

На Сході країни стовпчик термометра і зовсім може піднятися до +27 ... + 29 градусів.

В інших областях +22 ... + 26 вдень і +11 ... + 13 вночі.

На Заході і в південних областях очікуються дощі.

Погода в Україні 16 травня

А ось з початку нового тижня дощі з грозами пройдуть по всій території України, через що в країні помітно похолодає.

Як повідомлялося раніше, в китайському місті Ухань напередодні пройшов руйнівний торнадо, а місцями місто засипало градом, розміром з куряче яйце.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
Перегляди: 74

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Погода, Прогноз погоді, Україна.
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