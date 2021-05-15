Ляшко розповів, коли в Україні з'являться COVID-сертифікати і що вони дають

Україна готується до впровадження спеціальних COVID-сертифікатів, які дозволять українським туристам безперешкодно подорожувати по світу.

Як повідомляє "Сегодня", про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, Україна бере участь в роботі двох груп, що займаються розробкою відповідних сертифікатів. Одна з них працює від Євросоюзу, інша - від Всесвітньої організації охорони здоров'я.

"Ми не будемо "білою вороною". Що буде затверджено ВООЗ - то буде і у нас, що буде в Євросоюзі - то буде і у нас", - зазначив Ляшко.

Отримати документ зможуть люди, які або перехворіли коронавірусом, або були вакциновані.

Володарі "ковідного" сертифіката отримають також певні "привілеї", будь-то можливість відвідувати концерти, ТРЦ або кінотеатри. За словами Ляшка, конкретні перелік "привілеїв" поки знаходиться в розробці і буде оголошений пізніше.

В Україні такі сертифікати можуть з'явитися вже з 1 липня.

Також Ляшко прояснив нюанс з вакцинацією.

За його словами, в Ізраїлі і ЄС визнають практично всі вакцини, які є в наявності в Україні. Єдиний момент - вакцина китайської компанії Sinovac. Вона поки чекає свого схвалення від ВООЗ.

Як повідомлялося раніше, Італія відкриває свої кордони для туристів з 16 травня.