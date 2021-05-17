Яке свято 17 травня: народні прикмети і заборони

У понеділок, 17 травня, відзначається день пам'яті страстотерпиці Пелагії Тарсійської, діви.

Пелагія народилася в 3 столітті в Малій Азії в родині знатних язичників. Вона була дуже красивою і освіченою дівчиною, тому імператор Діоклетіан (гонитель християн) мав намір видати її заміж за свого прийомного сина. Побачивши красу Пелагеї, імператор вирішив сам на ній одружитися. Після відмови дівчину вбили.

Пелагея вважається заступницею невинних дівчат і птахів. Саме до Пелагеї зверталися, якщо потрібна була допомога безневинним людям.

17 травня селяни намагалися заготовити матеріал, який можна було використовувати для виготовлення дерев'яних ложок - байдиків. Робота була проста, - звідси і пішов вислів "Бити байдики".

Народні прикмети 17 травня

Хрущів багато - буде посуха.

Ні роси вранці 17 травня - погода зміниться.

Кує зозуля - прикмета до того, що погода буде хорошою.

Бліде сонце - погана погода протримається довго.

Якщо горобці носяться по небу зграями і не знаходять собі місця - вітер буде.

Народжені 17 травня наділені даром розуміти тварин і птахів. Носити їм слід алмаз.

Що не можна робити 17 травня

У цей день не можна ображати птахів. Якщо людина зарубає домашню птицю, то вона перестане у нього водиться.

Не можна дарувати перли - той, кому його вручать, може потрапити в біду. Того ж стосується дарування дзеркал (можна розоритися), голок і шпильок (можна посваритися).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що влітку очікуються аномально спекотні дні.