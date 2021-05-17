Яке свято 17 травня: народні прикмети і заборони

У понеділок, 17 травня, відзначається день пам'яті страстотерпиці Пелагії Тарсійської, діви.
Пелагія народилася в 3 столітті в Малій Азії в родині знатних язичників. Вона була дуже красивою і освіченою дівчиною, тому імператор Діоклетіан (гонитель християн) мав намір видати її заміж за свого прийомного сина. Побачивши красу Пелагеї, імператор вирішив сам на ній одружитися. Після відмови дівчину вбили.
Пелагея вважається заступницею невинних дівчат і птахів. Саме до Пелагеї зверталися, якщо потрібна була допомога безневинним людям.
17 травня селяни намагалися заготовити матеріал, який можна було використовувати для виготовлення дерев'яних ложок - байдиків. Робота була проста, - звідси і пішов вислів "Бити байдики".
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