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Понеділок принесе похолодання в Україні: прогноз погоди на 17 травня

Понеділок принесе похолодання в Україні: прогноз погоди на 17 травня
23:19 Нд, 16 Травень 2021 Телеграф

У понеділок циклон принесе в Україну невелике зниження температур повітря і дощі з грозами. 

Про це 16 травня в своєму прогнозі повідомила синоптик Наталія Діденко.

За її словами, більш ймовірні опади на півночі і в центрі, а також на Одещині та Миколаївщині.

На сході і заході в більшості буде суха погода.

Невелике похолодання очікується в смузі від Києва до Одеси.

карта

В середньому температури повітря будуть від +17 до +22 градусів.

І тільки на сході та півдні, крім Одеси, Дніпра і Сум буде найтепліше, від +23 до +29 градусів. 

погода

У Києві 17 травня буде дощовим. Температури повітря злегка знизяться, до +18 +20 градусів.

мапа

Карта: УГМЦ 

Нагадаємо, як народний синоптик Леонід Горбань поділився прогнозом погоди на літо, що наближається.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
Перегляди: 53

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Погода, Прогноз погоді.
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