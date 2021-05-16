Понеділок принесе похолодання в Україні: прогноз погоди на 17 травня

У понеділок циклон принесе в Україну невелике зниження температур повітря і дощі з грозами.

Про це 16 травня в своєму прогнозі повідомила синоптик Наталія Діденко.

За її словами, більш ймовірні опади на півночі і в центрі, а також на Одещині та Миколаївщині.

На сході і заході в більшості буде суха погода.

Невелике похолодання очікується в смузі від Києва до Одеси.

В середньому температури повітря будуть від +17 до +22 градусів.

І тільки на сході та півдні, крім Одеси, Дніпра і Сум буде найтепліше, від +23 до +29 градусів.

У Києві 17 травня буде дощовим. Температури повітря злегка знизяться, до +18 +20 градусів.

Карта: УГМЦ

Нагадаємо, як народний синоптик Леонід Горбань поділився прогнозом погоди на літо, що наближається.