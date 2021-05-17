"Управління як? - Ніяк!!!": опубліковані записи чорних скриньок Ан-26, який розбився під Чугуєвом

У Госбюро розслідувань 8 місяців вивчали причини падіння Ан-26 під Чугуєвом, що на Харківщині, в результаті якого загинули 26 військових Харківського університету повітряних сил. Остаточну відповідь їм вдалося знайти в записах з чорних ящиків.

Про це 16 травня повідомили в сюжеті ТСН.

25 вересня 2020 року, 20:44.

Командир екіпажу: "Добавляй, добавляй!"

Бортовий технік: "Добавляю!"

Командир екіпажу: "Флюгуй, бл ** ь!"

Бортовий технік: "Флюгую левый !!! В флюгере ... Управление как?"

Командир екіпажу: "Никак !!!"

Далі зв'язок обривається, а що було потім - бачила вся країна.

Відзначимо, що в той день, 25 вересня, у військовій частині проходили навчальні польоти. На літак Ан-26Ш завантажилася група курсантів з інструктором, всього 27 осіб. На думку слідчих, це було першим порушенням.

У ГБР побачили цілий ланцюжок подібних рішень і дій, які призвели до катастрофи. Річ у тім, що один штурвал був в руках 30-річного командира екіпажу Богдана Кишені, іншим керували двоє курсантів - по черзі, з позивними 97 і 99. Слідство підкреслює, що за інструкцією, курсант-льотчик за штурвалом може сидіти, але на борту в такому випадку не повинно бути жодної людини.

Відзначається також, що керівник польотів Олександр Жук дав добро на зліт борту для виконання вправи "конвеєр".

"Конвеєр" - це намотування кіл літаком без зупинки. Зліт, коло, захід на посадку, дотик землі близько 20 секунд і знову зліт. Але по таблиці польотів в той день, дана група повинна була здійснювати зовсім іншу вправу - "зарулювання". Вона передбачає зліт, коло, посадку, повну зупинку і зарулювання в бокс. Де літак оглядається техніками, а групи курсантів змінюють один одного", - йдеться в матеріалі ТСН.

Але з якихось причин плани змінилися. Ключовим же моментом, після якого ситуація почала наближатися до катастрофи, вважається цей:

Командир екіпажу: "Разрешили 99"

Бортовий технік: "Закрылки ... (шум). Так, командир, я не понял".

Штурман: "200 решения"

Курсант "99": "Взлетаем".

Командир екіпажу: "Что ты говоришь, Олег?"

Бортовий технік: "Левый не загружается"

Вже піднявшись в небо на борту зрозуміли, що літак не запускається на повну потужність, тобто правий двигун працює на 100%, а лівий на 40%. Борт почав втрачати швидкість.

Командир екіпажу: "Что руководителю докладывать, нет?"

Бортовий технік: "Скажи падения ИКМа"

Командир екіпажу: "99, падение ИКМа"

Керівник польотів: "99, принято"

Через 7 минут руководитель полетов скажет только одну фразу "посадку разрешаю".

Курсант "99": "99, после дальнего, шасси механизация выпущена к посадке готов"

Керівник польотів: "99, посадку разрешил"

З посадкою, як відомо, на борту не впоралися. Літак впав з висоти 17 метрів і вибухнув.

Командир екіпажу: "Добавляй, добавляй!"

Бортовий технік: "Добавляю!"

Командир екіпажу: "Еще добавь!"

Командир екіпажу: "Бл ** ь, добавляй!"

Бортовий технік: "Добавил !!! Надо флюгировать"

Командир екіпажу: "Флюгируй, бл**ь"

Бортовий технік: "Флюгирую левый!!! В флюгере ... Управление как?"

Командир екіпажу: "Никак!!!"

Штурман: "**и"

Командир екіпажу: "Бл**ь!!!!!!!!!"

***

Нагадаємо, що основною причиною падіння Ан-26Ш під Чугуєвом 25 вересня 2020 року, в результаті чого розбилися 26 курсантів Харківського національного університету ВС ім. Кожедуба, став конвеєрний режим польотів.