Виноват конвейер: названа основная причина трагедии с Ан-26 под Чугуевым (видео)

Основной причиной падения Ан-26Ш под Чугуевом 25 сентября 2020 года, в результате чего разбились 26 курсантов Харьковского национального университета ВС им. Кожедуба, стал конвейерный режим полетов.

Об этом на брифинге в четверг, 13 мая, сообщил начальник отдела Главного следственного управления ГБР.

"Основной причиной трагедии является незаконное разрешение руководителями полетов на аэродроме "Чугуев" на взлеты указанного самолета конвейерным способом", - отметил он.

По его словам, именно конвейерные полеты не позволили вовремя обнаружить поломку на этапе взлета, при скорости, которая уже не позволяла осуществить посадку.

Кроме того, не сбрасываются со счетов и перегрузка самолета - в самолете было больше людей, чем разрешено.

"В нашем случае, что касается 25 сентября, на борту самолета вместо нормативно определенных десяти курсантов-штурманов в салоне самолета находилось до 20, то есть в два раза больше", - пояснил Приймачок.

Также одна из причин – нехватка навыков.

Еще одной причиной трагедии стал "незаконный допуск к выполнению полетов командиром экипажа, который не имел права вообще в этот день выполнять полеты ночью". Более 11 месяцев он не восстанавливал навыков ночных полетов.

"Вследствие того, что экипаж был недостаточно подготовленным к полетам ночью, при отсутствии помощи со стороны группы руководства произошло его падение", - сказал начальник отдела.

Как сообщал "Телеграф", причиной авиакатастрофы стали технические неполадки, а также человеческий фактор вместе с системными серьезными нарушениями в правилах безопасности полетов.

В конце декабря 2020 года суд отпустил командующего Воздушных сил ВСУ под личное обязательство, а руководителя полетов воинской части А-4104 в Чугуеве взяли под стражу.