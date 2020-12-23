Крушение Ан-26: суд принял решение по командующему Воздушных сил Дроздову

Печерский суд Киева принял решение отпустить под личное обязательство командующего Воздушных сил ВСУ Сергея Дроздова подозреваемого в халатности, что привело к катастрофе самолета Ан-26 и гибели 26 военнослужащих. Таким образом, ходатайство прокуратуры о круглосуточный домашний арест не было удовлетворено.

Об этом сообщает hromadske из зала суда.

Следствие выяснило, что Сергей Дроздов в 2018 году утвердил временный курс для летчиков, где указывалась возможность курсантам 5-го курса в двух упражнениях выполнять полеты конвейером на самолетах Ан-26. Однако, это решение не было утверждено заводом производителем, как этого требует процедура.

Таким образом, командующий создал ложное представление военнослужащих в Харьковской области о легальном и безопасное использование полетов конвейером у курсантов и других курсов, и в других упражнениях. Такая практика имела место с апреля 2018 года по сентябрь 2020, даже если это не было предусмотрено плановым таблицами полетов и разрешениями производителей самолетов, отмечают следователи.

Еще одного фигуранта дела руководителя полетов воинской части А-4104 в Чугуеве Александра Жука взяли под стражу по подозрению в нарушении подготовки и правил полетов, халатности, что привело к катастрофе.

Отмечается, что Александр Жук позволил полеты в нарушение плановой таблицы полетов, а именно ㅡ в так называемый конвейерный способ. Это, по мнению следствия, и привело к тому, что экипаж узнал об отказе левого двигателя уже в воздухе и не смог оперативно решить проблему.