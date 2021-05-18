Погода в Україні 18 травня: синоптики розповіли, коли закінчаться дощі і грози

Сьогодні, 18 травня, Україна опиниться під куполом циклону.

Як повідомили в гідрометцентрі країни, у всіх областях буде тепло, але похмуро і вітряно: пориви будуть до 10 метрів в секунду.

Так, згідно зі свіжим прогнозом синоптиків, у південній частині України стовпчики термометрів сьогодні покажуть + 17 + 23. На сході буде на градус тепліше, однак тут очікується затяжний дощ. Тим часом на півночі прогнозують слабкі опади з грозою, а повітря прогріється до + 21-го.

Прохолодніше всього в цей день в західних областях. Вночі тут було всього +7 градусів. Вдень же регіони накриє дощ, а стовпчики термометрів покажуть до +16-ти.

Центральні регіони також будуть під куполом циклону (до +22 градусів). У Києві сьогодні вночі було не по-весняному холодно: +3 тепла. Вдень же повітря прогріється до +19-ти.

У найближчі дні погода в Україні буде аналогічною до сьогоднішнього дня. Сонце і відсутність опадів прогнозують з 21 травня.

Раніше ми повідомляли, яким буде це літо в нашій країні.