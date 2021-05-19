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Середа, 19.05.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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В Україні знову більше 5 тисяч випадків COVID-19 за добу: свіже зведення на 19 травня

В Україні знову більше 5 тисяч випадків COVID-19 за добу: свіже зведення на 19 травня
08:31 Сьогодні Телеграф

У центрах для тестування в Україні за минулі 24 години зареєстрували 5138 людей з коронавірусом.

Про це йдеться в звіті Міністерства охорони здоров'я 19 травня, опублікованому в телеграм-каналі "Коронавірус_інфо".

Згідно зі статистикою за добу в країні:

  • в лікарню потрапили 2269 громадян,
  • 3174 пацієнти виписали з лікарень,
  • 227 осіб померли,
  • побороли "корону" 17102 пацієнти,
  • здали ковід-тести 77685 українця.

З початку пандемії в країні заразилися 2,16 млн громадян, померли з яких 48,6 тисячі, а вилікувалися 1,89 млн осіб.

За останні 24 години в країні найбільше захворівших: 

  • на Харківщині 567 осіб,
  • 477 жителів Києва,
  • в Дніпропетровській області 457 українців,
  • 336 людей отримали позитивний ковід-тест в Донецькій області,
  • на Київщині 336 підхопили "корону".

Нагадаємо, що українська інфекціоністка розповіла, як вибрати правильний підхід в лікуванні коронавірусу.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
Перегляди: 76

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Коронавірус, Covid-19.
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