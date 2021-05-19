В Україні знову більше 5 тисяч випадків COVID-19 за добу: свіже зведення на 19 травня

У центрах для тестування в Україні за минулі 24 години зареєстрували 5138 людей з коронавірусом.
Про це йдеться в звіті Міністерства охорони здоров'я 19 травня, опублікованому в телеграм-каналі "Коронавірус_інфо".
Згідно зі статистикою за добу в країні:
З початку пандемії в країні заразилися 2,16 млн громадян, померли з яких 48,6 тисячі, а вилікувалися 1,89 млн осіб.
За останні 24 години в країні найбільше захворівших:
Нагадаємо, що українська інфекціоністка розповіла, як вибрати правильний підхід в лікуванні коронавірусу.