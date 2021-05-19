В Україні знову більше 5 тисяч випадків COVID-19 за добу: свіже зведення на 19 травня

У центрах для тестування в Україні за минулі 24 години зареєстрували 5138 людей з коронавірусом.

Про це йдеться в звіті Міністерства охорони здоров'я 19 травня, опублікованому в телеграм-каналі "Коронавірус_інфо".

Згідно зі статистикою за добу в країні:

в лікарню потрапили 2269 громадян,

3174 пацієнти виписали з лікарень,

227 осіб померли,

побороли "корону" 17102 пацієнти,

здали ковід-тести 77685 українця.

З початку пандемії в країні заразилися 2,16 млн громадян, померли з яких 48,6 тисячі, а вилікувалися 1,89 млн осіб.

За останні 24 години в країні найбільше захворівших:

на Харківщині 567 осіб,

477 жителів Києва,

в Дніпропетровській області 457 українців,

336 людей отримали позитивний ковід-тест в Донецькій області,

на Київщині 336 підхопили "корону".

Нагадаємо, що українська інфекціоністка розповіла, як вибрати правильний підхід в лікуванні коронавірусу.