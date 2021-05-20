Скачать
Четвер, 20.05.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Михайло Подоляк: "Слуга народу" повинна була витиснути ультра-прибічників Порошенка та Медведчука в маргінальну нішу"
Михайло Подоляк: "Слуга народу" повинна була витиснути ультра-прибічників Порошенка та Медведчука в маргінальну нішу"
Прес-конференція Володимира Зеленського: пряма трансляція з відео
Прес-конференція Володимира Зеленського: пряма трансляція з відео
Кандидат на пост Степанова Ляшко дав гучну обіцянку
Кандидат на пост Степанова Ляшко дав гучну обіцянку
Російські пропагандисти повеселили "сенсацією" про поведінку Путіна (відео)
Російські пропагандисти повеселили "сенсацією" про поведінку Путіна (відео)

Перепочити від дощів зможуть не всі: якою буде погода в Україні в четвер 20 травня

Перепочити від дощів зможуть не всі: якою буде погода в Україні в четвер 20 травня
00:19 Сьогодні Телеграф

В Україні 20 травня очікується дощова погода, але в ряді областей буде порівняно сухо.

Про це 19 травня в своєму прогнозі розповіла синоптик Наталія Діденко.

В середньому на територіях країни очікується температура від +17 до +23 градусів. Західні регіони будуть більш прохолодними, від +14 до +18 градусів. 

У зоні Волинської, Житомирської, Київської, Полтавської, Дніпропетровської та Запорізької областей істотних опадів не очікується.

карта

18 травня в Україні місцями випали опади у вигляді снігу

У Києві 20 травня опадів не очікується. Протягом дня повітря нагріється до +18 градусів.

погода

При цьому на Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Миколаївській областях очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, як раніше український синоптик розповів про те, як зміниться погода в Україні влітку.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
Перегляди: 33

Все по темі:

Погода.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 "Кладовище" пластика в екозоні: на Хмельниччині виявили тисячі каністр з-під невідомої речовини (фото)
02 Головна красуня українського волейболу: як Олена Рудик підкорює Instagram своїми фото
03 Михайло Подоляк: "Слуга народу" повинна була витиснути ультра-прибічників Порошенка та Медведчука в маргінальну нішу"
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
В Україні прийняли програму &quot;лагідної українізації&quot; з розвитку української мови: деталі
В Україні прийняли програму "лагідної українізації" з розвитку української мови: деталі
Вже офіційно: вакцинованих українців почнуть вільно впускати в ЄС
Вже офіційно: вакцинованих українців почнуть вільно впускати в ЄС
Наруга над громадянством: харків'янка, яка викинула українські паспорти, потрапила в базу &quot;Миротворця&quot; (фото)
Наруга над громадянством: харків'янка, яка викинула українські паспорти, потрапила в базу "Миротворця" (фото)
В Одесі невідомі розстріляли двох чоловік, копи оголосили план &quot;Перехоплення&quot; (відео)
В Одесі невідомі розстріляли двох чоловік, копи оголосили план "Перехоплення" (відео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся