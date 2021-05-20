Перепочити від дощів зможуть не всі: якою буде погода в Україні в четвер 20 травня

В Україні 20 травня очікується дощова погода, але в ряді областей буде порівняно сухо.

Про це 19 травня в своєму прогнозі розповіла синоптик Наталія Діденко.

В середньому на територіях країни очікується температура від +17 до +23 градусів. Західні регіони будуть більш прохолодними, від +14 до +18 градусів.

У зоні Волинської, Житомирської, Київської, Полтавської, Дніпропетровської та Запорізької областей істотних опадів не очікується.

18 травня в Україні місцями випали опади у вигляді снігу

У Києві 20 травня опадів не очікується. Протягом дня повітря нагріється до +18 градусів.

При цьому на Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Миколаївській областях очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, як раніше український синоптик розповів про те, як зміниться погода в Україні влітку.