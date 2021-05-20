Перепочити від дощів зможуть не всі: якою буде погода в Україні в четвер 20 травня

В Україні 20 травня очікується дощова погода, але в ряді областей буде порівняно сухо.
Про це 19 травня в своєму прогнозі розповіла синоптик Наталія Діденко.
В середньому на територіях країни очікується температура від +17 до +23 градусів. Західні регіони будуть більш прохолодними, від +14 до +18 градусів.
У зоні Волинської, Житомирської, Київської, Полтавської, Дніпропетровської та Запорізької областей істотних опадів не очікується.
18 травня в Україні місцями випали опади у вигляді снігу
У Києві 20 травня опадів не очікується. Протягом дня повітря нагріється до +18 градусів.
При цьому на Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Миколаївській областях очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, як раніше український синоптик розповів про те, як зміниться погода в Україні влітку.