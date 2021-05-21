Антициклон Vesna змінить погоду в Україні: синоптики озвучили прогноз до кінця тижня

До кінця тижня погода в Україні буде мінливою, але кількість опадів знизиться.

Про це 20 травня у своєму прогнозі повідомила український синоптик Наталія Діденко.

За її словами 21 травня через антициклон в більшій частині територій країни опади будуть малоймовірні. Тільки на заході, а також у Вінниці та Одесі пройдуть дощі з грозою.

Температури повітряних мас будуть середніми, від +15 +21 градуси в більшості регіонів, а на сході від +20 до +24 градусів.

У Києві в п'ятницю погода буде сонячною і без дощу. У ніч на 21 травня повітря охолоне до +10 градусів, в той час, як вдень нагріється до +18, +19 градусів.

Карта: УГМЦ

У суботу в Україні 22 травня по всіх територіях буде суха і сонячна погода.

На заході країни погода буде від +18 до +24 градусів. У центрі, на півночі, півдні та сході градусники покажуть від +21 до +24 градусів.

У Києві погода буде похмурою, але без опадів. Повітря нагріється днем до +21 +23 градусів.

Карта: УГМЦ

У неділю, 23 травня, на заході, півночі та в центрі, крім Дніпропетровської області буде присутній атмосферний фронт, через що очікуються грозові дощі.

Водночас на півдні та сході країни буде, сонячно і до +23 +29 градусів.

У Києві погода буде хмарною, а ввечері можливий дощ.

Повітря нагріється до +18 +20 градусів.

Карта: УГМЦ

Нагадаємо, що синоптик Леонід Горбань здивував українців прогнозом погоди на літо 2021 року.