Ось так ідеально: Зеленський з дружиною стали героями фотожаб через фото у вишиванках

Сьогодні, 20 травня, з нагоди Дня вишиванки український президент Володимир Зеленський і перша леді країни Олена Зеленська опублікували фото в національному українському одязі. Однак вишиванки перших осіб країни багато хто визнав "неправильними", вибухнувши критикою і фотожабами в інтернеті.

Так, під постом Зеленського в "Твіттері" фоловери почали дорікати парі тим, що їхні вишиванки дуже схожі на російські косоворотки, і постити відфотошоплені фото президентського подружжя: з балалайкою, кокошником і навіть на сцені разом з виступаючим колективом народного танцю.

Крім того, в мережі помітили, що на шоу "Кварталу 95" ще до президентства Зеленський з'являвся в "правильній" вишиванці.

Знате ли Вы что...

Зеленский носит украинскую национальную одежду только в своих пророссийских дебильных шоу, когда унижая украинцев, использует образ тупого быдла, причем, обязательно в вышиванке? pic.twitter.com/tjQQg8k35D — Roman Kuznetsov (@Rom_Kuz) May 20, 2021

Нагадаємо, на своїй сторінці в Фейсбук дружина президента опублікувала милий знімок з чоловіком, на якому вони постали у вишиванках. А в підписі до посту Олена розповіла історію про свою бабусю Шуру, яку вона часто згадує саме в цей день. А все тому, що вона вишивала.