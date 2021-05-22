Субота буде теплою, а неділя дощовою: синоптики поділились прогнозом погоди на вихідні

Субота в Україні буде сонячною і сухою, тільки на заході і південному сході можливі опади. Неділя навпаки буде більш дощовим і опадів не очікується тільки на півдні і південному сході країни.

Про це в своєму прогнозі 21 травня розповіла український синоптик Наталія Діденко.

22 травня в більшій частині країни буде сухо і тепло до +20 +14 градусів. На заході очікуються невеликі дощі і до +17 +22 градусів.

Київ зустріне тепла погода з температурами від +20 до +23 градусів.

Карта: УГМЦ

У неділю навпаки, північно-західний фронт принесе опади з грозою на всі території, крім південно-східних.

На південному сході країни в цей день буде тепло до +23 +26 градусів.

В інших областях погода буде менш теплою з температурами від +19 до +24 градусів.

На заході країни також очікуються штормові пориви вітру, в межах 15-20 метрів в секунду.

У столиці погода зіпсується через дощ з грозою. Вдень температура повітряних мас буде від +18 до +23 градусів.

Карта: УГМЦ

Відзначимо, що 22 травня в Миколаївській області в п'ятницю як і раніше буде зберігатися високий шанс виникнення пожеж, а в неділю до неї додадуться Дніпропетровська, Запорізька і Донецька області.

Нагадаємо, що раніше народний синоптик Леонід Горбань розповів, як буде змінюватися погода в Україні цього літа.