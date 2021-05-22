В Італії знайшли тіло вбитої молодої українки: деталі трагедії і фото

В Італії після більш ніж півроку знайшли тіло 29-річної Христини Новак, яка зникла в Італії в провінції Піза після того, як за зберігання наркотиків і зброї затримали її 41-річного співмешканця.

Про це повідомляє ilmessaggero.

Тіло Христини Новак було знайдено в котеджі недалеко від Кастельфранко-ді-Сотто, міста в у провінції Піза, недалеко від того місця, де жила 29-річна дівчина до того, як зникла.

В котеджі, де дівчина жила до зникнення знайшли зброю і наркотики.

Відзначимо, 23 березня минулого року був заарештований сусід Христини і "партнер" у кримінальних справах її італійського співмешканця. Ним виявився 50-річний італійський татуювальник Франческо Лупіно. Саме його вважають підозрюваним у вбивстві українки Христини Новак, яка була родом з Одеси.

Нагадаємо, про те, що Христина Новак пропала, стало відомо 9 листопада 2020 року. До того моменту дівчина вже дев'ять днів не виходила на зв'язок з рідними.

Як повідомляв "Телеграф", в Туреччині шукають туристку з України Яну Кривошею, яка здійснила сходження на гору Гейік Сіврісі (Geyik Sivrisi) в Анталії і зникла.