Тепло, але дощитиме: якою буде погода в Україні 23 травня

У неділю, 23 травня, на українців чекає тепла погода, проте на Заході і Півночі країни насолодитися нею сповна не дозволять дощі.

Відповідним прогнозом поділився Український гідрометцентр.

Синоптики очікують, що стовпчик термометра в західних областях буде показувати +16 ... + 20 градусів за Цельсієм, а дощ буде йти як вдень, так і вночі.

Дощитиме, але дещо тепліше, буде і на Півночі країни.

Взяти з собою парасольку варто також жителям столиці. Вночі стовпчик термометра покаже +11 ... + 13, а вдень повітря прогріється до +19 ... + 21 градуса.

На решті частини України очікується мінлива хмарність, але обійдеться без опадів. Температура вночі +10 ... + 12, а вдень +21 ... + 25 градусів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" показував, як виглядають популярні українські курорти напередодні старту пляжного сезону.