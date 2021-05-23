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Неділя, 23.05.2021
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Тепло, але дощитиме: якою буде погода в Україні 23 травня

Тепло, але дощитиме: якою буде погода в Україні 23 травня
00:14 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay

У неділю, 23 травня, на українців чекає тепла погода, проте на Заході і Півночі країни насолодитися нею сповна не дозволять дощі.

Відповідним прогнозом поділився Український гідрометцентр.

Синоптики очікують, що стовпчик термометра в західних областях буде показувати +16 ... + 20 градусів за Цельсієм, а дощ буде йти як вдень, так і вночі.

Дощитиме, але дещо тепліше, буде і на Півночі країни.

Взяти з собою парасольку варто також жителям столиці. Вночі стовпчик термометра покаже +11 ... + 13, а вдень повітря прогріється до +19 ... + 21 градуса.

На решті частини України очікується мінлива хмарність, але обійдеться без опадів. Температура вночі +10 ... + 12, а вдень +21 ... + 25 градусів.

Погода в Україні 23 травня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" показував, як виглядають популярні українські курорти напередодні старту пляжного сезону.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
Перегляди: 44

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Погода, Прогноз погоді, Україна.
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