Как выглядят популярные украинские курорты накануне летнего сезона: фото

Скоро на курортах Азовского моря – Кирилловке и Черного моря – Одессе и в Железном порту не будет где яблоку упасть от наплыва туристов.

"Телеграф" решил посмотреть, как выглядят сейчас популярные места отдыха украинцев, когда до начала летнего сезона осталось чуть больше недели.

Так, на острове Бирючий людей немного – местами они сидят группами и любуются морем, слушая его и дыша морским воздухом. Здесь в субботу,22 мая, облачно и море неспокойное. Некоторые раздеты до шорт.

Аналогичная картина открывается и в Кирилловке. Здесь людей еще меньше и также пасмурно, облачно и ветрено. Температура воздуха - +18 градусов.

В Железном Порту во всю идут приготовления пляжа ко встрече туристов. Здесь песок разравнивают трактором. Зонтики, под которыми обычно народ ютится от солнца стоят "голыми". Берег практически безлюден. В отличие от Кирилловки, здесь солнечно.

В Одессе солнечно и многолюдно. На пляже "Ланжерон", по всей видимости, не стали дожидаться официального старта начала сезона отпусков.

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