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Неділя, 23.05.2021
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В Україні рекордно впала тижнева захворюваність на коронавірус: свіжі дані на 23 травня

В Україні рекордно впала тижнева захворюваність на коронавірус: свіжі дані на 23 травня
Оновлено 08:45 Сьогодні Телеграф

В Україні за станом на неділю, 23 травня, зафіксовано 2533 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, в тому числі захворіли 153 дитини і 31 медпрацівник.

Про це в неділю вранці повідомляє верифікований МОЗ України проект про коронавірус в країні "Коронавірус_інфо".

За минулу добу в Україні:

  • госпіталізовані - 1701 осіб;
  • виписані з лікарень - 3104 людини;
  • летальних випадків - 89;
  • одужали - 8937 осіб;
  • здійснено тестувань за добу - 34 506 (зокрема методом ПЛР -16 285, методом ІФА - 3730, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 14 491).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Дніпропетровській (453), Харківській (188), Донецькій (182), Київській (178) і Миколаївській (160) областях.

Таким чином, поточний тиждень став рекордним по захворюваності коронавірусом з початку весни 2021 року: за тиждень 17-23 травня зафіксовано 28 657 нових випадків, тоді як тижнем раніше цей показник становив 34 354, а ще раніше був ще значно вище:

СНБО_корона_захворюваність

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 2 182 521 особа;
  • одужали посилання - 1 950 562 особи;
  • летальних випадків - 49 368;
  • проведення ПЛР-тестів - 10 013 773.

коронавірус_23_05

Як повідомлялося, американські вчені представили результати нового дослідження про те, коли коронавірус стане звичайною сезонною хворобою.

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
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Статистика, Коронавірус, Covid-19, Одужали, Померлі, захворіли, Уераїна.
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