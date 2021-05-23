В Україні рекордно впала тижнева захворюваність на коронавірус: свіжі дані на 23 травня

В Україні за станом на неділю, 23 травня, зафіксовано 2533 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, в тому числі захворіли 153 дитини і 31 медпрацівник.
Про це в неділю вранці повідомляє верифікований МОЗ України проект про коронавірус в країні "Коронавірус_інфо".
За минулу добу в Україні:
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Дніпропетровській (453), Харківській (188), Донецькій (182), Київській (178) і Миколаївській (160) областях.
Таким чином, поточний тиждень став рекордним по захворюваності коронавірусом з початку весни 2021 року: за тиждень 17-23 травня зафіксовано 28 657 нових випадків, тоді як тижнем раніше цей показник становив 34 354, а ще раніше був ще значно вище:
За весь час пандемії в Україні:
Як повідомлялося, американські вчені представили результати нового дослідження про те, коли коронавірус стане звичайною сезонною хворобою.