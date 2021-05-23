В Україні рекордно впала тижнева захворюваність на коронавірус: свіжі дані на 23 травня

В Україні за станом на неділю, 23 травня, зафіксовано 2533 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, в тому числі захворіли 153 дитини і 31 медпрацівник.

Про це в неділю вранці повідомляє верифікований МОЗ України проект про коронавірус в країні "Коронавірус_інфо".

За минулу добу в Україні:

госпіталізовані - 1701 осіб;

виписані з лікарень - 3104 людини;

летальних випадків - 89;

одужали - 8937 осіб;

здійснено тестувань за добу - 34 506 (зокрема методом ПЛР -16 285, методом ІФА - 3730, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 14 491).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Дніпропетровській (453), Харківській (188), Донецькій (182), Київській (178) і Миколаївській (160) областях.

Таким чином, поточний тиждень став рекордним по захворюваності коронавірусом з початку весни 2021 року: за тиждень 17-23 травня зафіксовано 28 657 нових випадків, тоді як тижнем раніше цей показник становив 34 354, а ще раніше був ще значно вище:

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 2 182 521 особа;

одужали посилання - 1 950 562 особи;

летальних випадків - 49 368;

проведення ПЛР-тестів - 10 013 773.

Як повідомлялося, американські вчені представили результати нового дослідження про те, коли коронавірус стане звичайною сезонною хворобою.