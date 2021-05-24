Яке свято 24 травня: народні прикмети і заборони

У понеділок, 24 травня, відзначається день пам'яті священномученика Мокія Амфіпольского.

Святий Мокій жив в III столітті н.е. в місті Амфіполісі, Македонія. Під час гонінь на християн при римському імператорі Діоклетіані, православний пресвітер продовжив наставляти на шлях істинний заблукалих душ ідолопоклонників. За це Мокій був заарештований і підданий жорстоким тортурам. Пресвітер був висланий до Візантії, де в 295 році був обезголовлений.

Вважалося, що якщо на Мокія йшов дощ - наші предки намагалися під ним промокнути, щоб волосся здобуло силу і красу. Тому цей день називають Мокієм Мокрим.

Зазвичай саме на День Мокія Мокрого передбачи погоду на літо.

Народні прикмети 24 травня

Дощова погода - прикмета того, що влітку теж буде багато опадів. Говорили: "Якщо небо продірявиться, то все літо буде дощик литися".

Багряний схід - чекай грозового літа.

Туман - літо дощовим буде.

Якщо після обіду в цей день починається дощ, то зазвичай довго він не триває.

Радуга високо в небі - до вітрів, низько - до негоди.

Народжені 24 травня зазвичай не відрізняються красою і багато в їхньому житті буде залежати від працьовитості і доброти. Носити їм слід хризоліт.

Що не можна робити 24 травня

Вірили, що в цей день не можна працювати, оскільки інакше посіви може побити град.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що синоптики прогнозують літом в Україні аномально спекотні дні.