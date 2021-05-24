Яке свято 24 травня: народні прикмети і заборони

У понеділок, 24 травня, відзначається день пам'яті священномученика Мокія Амфіпольского.
Святий Мокій жив в III столітті н.е. в місті Амфіполісі, Македонія. Під час гонінь на християн при римському імператорі Діоклетіані, православний пресвітер продовжив наставляти на шлях істинний заблукалих душ ідолопоклонників. За це Мокій був заарештований і підданий жорстоким тортурам. Пресвітер був висланий до Візантії, де в 295 році був обезголовлений.
Вважалося, що якщо на Мокія йшов дощ - наші предки намагалися під ним промокнути, щоб волосся здобуло силу і красу. Тому цей день називають Мокієм Мокрим.
Зазвичай саме на День Мокія Мокрого передбачи погоду на літо.
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