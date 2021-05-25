Опади підуть, але не з усіх областей: синоптики озвучили прогноз погоди в Україні 25 травня

25 травня через Україну частково піде дощовий циклон, однак опади очікуються на заході країни.
Про це 24 травня в своєму прогнозі повідомила синоптик Наталія Діденко.
За її словами дощі очікуються частково на сході країни і на заході.
Решту регіонів чекає тепла погода без опадів.
В середньому температура буде від +20 до +25 градусів.
У столиці країни у вівторок 25 травня погода буде без опадів, а градусники покажуть до +22 градусів вдень.
До кінця тижня Україну чекають періодичні дощі з грозами і тепло, від +20 до +25 градусів з невеликими коливаннями в кілька градусів.
Карта: УГМЦ
Нагадаємо, що раніше український синоптик Леонід Горбань розповів, як буде змінюватися погода в Україні влітку.