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Вівторок, 25.05.2021
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Опади підуть, але не з усіх областей: синоптики озвучили прогноз погоди в Україні 25 травня

Опади підуть, але не з усіх областей: синоптики озвучили прогноз погоди в Україні 25 травня
00:18 Сьогодні Телеграф

25 травня через Україну частково піде дощовий циклон, однак опади очікуються на заході країни.

Про це 24 травня в своєму прогнозі повідомила синоптик Наталія Діденко.

За її словами дощі очікуються частково на сході країни і на заході.

погода

Решту регіонів чекає тепла погода без опадів.

В середньому температура буде від +20 до +25 градусів.

мапа

У столиці країни у вівторок 25 травня погода буде без опадів, а градусники покажуть до +22 градусів вдень. 

До кінця тижня Україну чекають періодичні дощі з грозами і тепло, від +20 до +25 градусів з невеликими коливаннями в кілька градусів.

Україна

Карта: УГМЦ

Нагадаємо, що раніше український синоптик Леонід Горбань розповів, як буде змінюватися погода в Україні влітку.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
Перегляди: 51

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