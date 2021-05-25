В Україні різко збільшилася кількість летальних випадків від коронавірусу: дані на 25 травня

В українських центрах тестування зареєстрували 2608 осіб з коронавірусом.
Про це повідомили в звіті МОЗ 25 травня.
Відзначимо, що в порівнянні з 24 травня, коли тільки 68 осіб померли, число загиблих зросло до 249.
Згідно з даними статистики за добу в країні:
З початку першого зараження в країні захворіли 2,18 млн громадян, вилікувалися 1,97 млн людей, а померло 49,6 тисячі.
Найбільше заражених:
Нагадаємо, що посли країн-членів ЄС вирішили дозволити в'їзд громадянам третіх країн, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу Covid-19 схваленими вакцинами.