В Україні різко збільшилася кількість летальних випадків від коронавірусу: дані на 25 травня

В українських центрах тестування зареєстрували 2608 осіб з коронавірусом.

Про це повідомили в звіті МОЗ 25 травня.

Відзначимо, що в порівнянні з 24 травня, коли тільки 68 осіб померли, число загиблих зросло до 249.

Згідно з даними статистики за добу в країні:

854 людини потрапили до лікарні,

померли 249,

вилікуватися вдалося 17504 громадянам,

пройшли ковід-тести ПЛР 23440 людей.

З початку першого зараження в країні захворіли 2,18 млн громадян, вилікувалися 1,97 млн людей, а померло 49,6 тисячі.

Найбільше заражених:

в Києві 402 людини,

на Львівщині 214 людей,

206 жителів Запорізької області,

на Київщині 170,

"корону" підхопили 168 українців в Дніпропетровській області.

Нагадаємо, що посли країн-членів ЄС вирішили дозволити в'їзд громадянам третіх країн, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу Covid-19 схваленими вакцинами.