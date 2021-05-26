Атмосферний фронт принесе дощ: синоптики озвучили прогноз погоди в Україні 26 травня

Атмосферний фронт принесе в Україну 26 травня дощі з грозами на північ, місцями в центр і на захід.
Про це в своєму прогнозі погоди 25 травня повідомила синоптик Наталія Діденко.
За її словами, опади очікуються на півночі, заході, в Вінниці, Черкасах, Кропивницького та Полтаві.
На інших територіях очікується суха сонячна погода.
Карта опадів:
Середні температури в цей день будуть на рівні +19 +23 градусів.
У східних, південних і центральних областях країни буде тепліше від +24 до +28 градусів.
У Києві 26 травня погода буде дощовою з грозами. Повітря буде прогріте в цей день до +20 градусів.
Карта: УГМЦ
Нагадаємо, що раніше український синоптик озвучив прогноз погоди на літо.