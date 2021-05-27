Скачать
Четвер, 27.05.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Вабить випити горілки і принести закладку: школа в Києві неприємно вразила психотерапевта (фото, відео)
Вабить випити горілки і принести закладку: школа в Києві неприємно вразила психотерапевта (фото, відео)
"Вислухаю всю гидоту": Лукашенко запросив Путіна і Байдена на "відверту розмову"
"Вислухаю всю гидоту": Лукашенко запросив Путіна і Байдена на "відверту розмову"
Як ви могли кинути своїх? Українка, яка перенесла пересадку печінки, застрягла в Білорусі
Як ви могли кинути своїх? Українка, яка перенесла пересадку печінки, застрягла в Білорусі
Білоруські літаки продовжують літати над Україною: опубліковано карти
Білоруські літаки продовжують літати над Україною: опубліковано карти

Спека буде, але дощі не відступлять: синоптики озвучили прогноз погоди в Україні до кінця тижня

Спека буде, але дощі не відступлять: синоптики озвучили прогноз погоди в Україні до кінця тижня
00:19 Сьогодні Телеграф

27 травня в Україні очікуються невеликі дощі з грозами.

Про це в своєму прогнозі 26 травня повідомила синоптик Наталія Діденко.

За її словами, на півдні і сході країни опадів не очікується.

На заході з опадів можливі тільки невеликі локальні дощі.

Повітря буде нагріте в середньому до +20 +26 градусів.

У східних, південних областях буде тепліше всього, від +24 до +28 градусів.

27 травня до Києва зустріне теплим дощем. Градусники покажуть від +21 до +24 градусів.

мапа

Карта: УГМЦ

У п'ятницю Україну накриє дощами, на півночі, сході в центрі і на півдні з грозами.

В середньому температури будуть від +19 до +24 градусів.

Найтепліше буде на південному сході і в Харкові, від +26 до +28 градусів.

У Києві очікуються опади з грозами, а температура буде на рівні +22 +24 градуси.

погода Україна

Карта: УГМЦ

29 травня по всій країні очікуються зливи, тільки на Волині і в Рівному опадів не буде.

У центрі та на сході, а також на заході очікуються дощі з грозою.

карта погоди

Карта: УГМЦ

У неділю на півночі і півдні країни істотних опадів не очікується.

У Києві 29-30 травня похолодає до +18 +20 градусів і очікуються опади.

Україна погода

Карта: УГМЦ

Нагадаємо, що раніше кліматолог розповів, якої погоди чекати українцям цього літа.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
Перегляди: 39

Все по темі:

Погода, Прогноз погоді, Україна.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 У Зеленського перерахували досягнення президента в боротьбі з корупцією: мережа розбурхана
02 "Майстер і учень": Путін і Лукашенко потрапили на влучну карикатуру
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Російський мільярдер і суперник Путіна мало не відрубав ногу сокирою
Російський мільярдер і суперник Путіна мало не відрубав ногу сокирою
З гранатами і арбалетом: в Харкові затримали озброєну до зубів банду жінок (фото)
З гранатами і арбалетом: в Харкові затримали озброєну до зубів банду жінок (фото)
&quot;Майстер і учень&quot;: Путін і Лукашенко потрапили на влучну карикатуру
"Майстер і учень": Путін і Лукашенко потрапили на влучну карикатуру
У Зеленського перерахували досягнення президента в боротьбі з корупцією: мережа розбурхана
У Зеленського перерахували досягнення президента в боротьбі з корупцією: мережа розбурхана
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся