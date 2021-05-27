Спека буде, але дощі не відступлять: синоптики озвучили прогноз погоди в Україні до кінця тижня

27 травня в Україні очікуються невеликі дощі з грозами.
Про це в своєму прогнозі 26 травня повідомила синоптик Наталія Діденко.
За її словами, на півдні і сході країни опадів не очікується.
На заході з опадів можливі тільки невеликі локальні дощі.
Повітря буде нагріте в середньому до +20 +26 градусів.
У східних, південних областях буде тепліше всього, від +24 до +28 градусів.
27 травня до Києва зустріне теплим дощем. Градусники покажуть від +21 до +24 градусів.
Карта: УГМЦ
У п'ятницю Україну накриє дощами, на півночі, сході в центрі і на півдні з грозами.
В середньому температури будуть від +19 до +24 градусів.
Найтепліше буде на південному сході і в Харкові, від +26 до +28 градусів.
У Києві очікуються опади з грозами, а температура буде на рівні +22 +24 градуси.
Карта: УГМЦ
29 травня по всій країні очікуються зливи, тільки на Волині і в Рівному опадів не буде.
У центрі та на сході, а також на заході очікуються дощі з грозою.
Карта: УГМЦ
У неділю на півночі і півдні країни істотних опадів не очікується.
У Києві 29-30 травня похолодає до +18 +20 градусів і очікуються опади.
Карта: УГМЦ
Нагадаємо, що раніше кліматолог розповів, якої погоди чекати українцям цього літа.