Спека буде, але дощі не відступлять: синоптики озвучили прогноз погоди в Україні до кінця тижня

27 травня в Україні очікуються невеликі дощі з грозами.

Про це в своєму прогнозі 26 травня повідомила синоптик Наталія Діденко.

За її словами, на півдні і сході країни опадів не очікується.

На заході з опадів можливі тільки невеликі локальні дощі.

Повітря буде нагріте в середньому до +20 +26 градусів.

У східних, південних областях буде тепліше всього, від +24 до +28 градусів.

27 травня до Києва зустріне теплим дощем. Градусники покажуть від +21 до +24 градусів.

Карта: УГМЦ

У п'ятницю Україну накриє дощами, на півночі, сході в центрі і на півдні з грозами.

В середньому температури будуть від +19 до +24 градусів.

Найтепліше буде на південному сході і в Харкові, від +26 до +28 градусів.

У Києві очікуються опади з грозами, а температура буде на рівні +22 +24 градуси.

Карта: УГМЦ

29 травня по всій країні очікуються зливи, тільки на Волині і в Рівному опадів не буде.

У центрі та на сході, а також на заході очікуються дощі з грозою.

Карта: УГМЦ

У неділю на півночі і півдні країни істотних опадів не очікується.

У Києві 29-30 травня похолодає до +18 +20 градусів і очікуються опади.

Карта: УГМЦ

Нагадаємо, що раніше кліматолог розповів, якої погоди чекати українцям цього літа.